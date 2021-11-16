中職／王建民特殊儀器改造 黃恩賜變身「右手德保拉」

中信兄弟隊投手黃恩賜重返一軍，先待命中繼，這次他帶著升級版的下半身力量歸隊，他透過二軍投手教練王建民的特殊儀器協助，模仿德保拉的動作，減輕投球負擔。

黃恩賜本季深受肩夾擠之苦，出賽極度不穩，今年只在一軍投8場（7場先發），9月26日投完後下二軍重新調整問題。

黃恩賜坦言目前肩夾擠仍未解除，「還沒到100%就是了，還不到完整。」他會請教學長或其他球隊投手，「有問過霆崴，他就說一直丟、一直撐，自然就不見了，我說真的假的？那我撐撐看，他是說會痛，但在你可以接受的範圍內要去忍。」

總教練林威助注意到黃恩賜近期的動作有變，黃恩賜也證實：「我有刻意去模仿保拉的動作。」

黃恩賜透露改變的過程，王建民認為他的腿看起來滿粗，卻沒有用下半身的力量，要他站上一個特殊儀器，有用到下半身的力量才會發出一個聲音，他用自己的動作沒有聲音，「我也有試凱文的動作，可能我理解能力不是那麼好，就改用保拉的動作，我覺得我感受比較多，腳的力量給我的回饋比較多，手就比較不會那麼用力。」

使用德保拉的動作後，黃恩賜投球時的倒Ｗ狀況也獲得改善，他先前在實戰投打就以德保拉的動作投1局，也問了一軍投手教練佛斯特的意見，黃恩賜說：「老佛是說，我覺得好就好，他看揮臂是沒有太大的改變。」

借用德保拉的動作投出心得，黃恩賜笑說：「我是比較偏美式，喜歡嘗試美式的東西，日式細節太多了，怎麼發力我不知道，美式比較粗暴、單一，比較簡單一點。」