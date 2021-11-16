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中職／悍將洪布之爭說分明 沈鈺傑：東西方調度理念差異

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊副領隊沈鈺傑。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊副領隊沈鈺傑。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊14日爆發總教練洪一中與投手教練布魯斯正面衝突，副領隊沈鈺傑在今天賽前出面，說明事件經過，雙方因東、西方投手調度理念差異產生歧見，球團內部將持續溝通，本周起升上林正豐負責投手調度，吳俊良仍是牛棚教練。

悍將當天在新莊出戰樂天桃猿隊，第7局洪一中與布魯斯爆發爭執，昨天球團僅以19字聲明宣布布魯斯即將返美與太太重聚，隻字未提衝突事件，今天沈鈺傑出面說明，未接受提問。

沈鈺傑表示，「總教練和投手教練在調度上有意見不合，我們在想大概是東西方的調度理念差異，球團內部也會持續溝通討論。」

他也提到，今年因為疫情關係，外籍球員和外籍教練來到台灣也很辛苦，現階段球團在積極培養新秀，「今天開始調上二軍林正豐教練回歸一軍，吳俊良仍是牛棚教練。」

布魯斯本季原以二軍投手教練的身分加入悍將，8月19日升上一軍，原一軍投手教練吳俊良則轉調牛棚教練，期間屢傳洪總與布魯斯分歧，這次事件只是最後一根稻草。

悍將本季命運也很不妙，全年第3淘汰指數只剩1，只要悍將再1敗或猿隊再1勝，就能確定就算有季後挑戰賽也沒有悍將的局，最快今天就會底定，這也代表2017年富邦集團入主球隊以來，連續5年都未能闖進總冠軍賽。

布魯斯 牛棚 沈鈺傑

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