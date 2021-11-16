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中職／「內鬥很行球技很爛」 悍將粉絲團遭球迷灌爆

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將球迷不滿球團要布魯斯離開，紛紛到球團官方粉絲團留言痛罵。 聯合報系資料照
富邦悍將球迷不滿球團要布魯斯離開，紛紛到球團官方粉絲團留言痛罵。 聯合報系資料照

日前傳出富邦悍將教練群在休息室發生激烈爭吵，隨後球團表示投手教練布魯斯即將離台返回美國和太太團聚，這種巧合不禁讓人懷疑富邦將要開除布魯斯，此舉引發球迷相當不滿，紛紛到球團官方粉絲團留言痛罵。

14日富邦和樂天比賽進行到七局上結束時，傳出總教練洪一中和投手教練布魯斯有激烈地言語爭吵，在尚未澄清休息室內究竟發生了什麼之前，富邦悍將就表示布魯斯教練近日將離台返美和太太團聚，球迷認為球團為了表示支持洪一中，決定犧牲布魯斯讓他走人。

對此球迷感到相當不解，為何讓有實績的布魯斯離開，因此湧入富邦悍將官方粉絲團，在「董子恩niceplay」貼文底下痛批球團與洪一中。

有球迷寫下，「布魯斯把投手群帶得這麼好，實在不應該把他換掉。反而這段時間，常看到紅中對外放話批評球員教練。身為總教練，這樣的行為很不適當，也表示你在內部已經無法帶領這個球隊了。」、「五年來沒有一次打進台灣大賽，內鬥倒是十分在行啊，年年換教練，打擊爛換打教，結果打擊一樣慘。現在投手好不容易起來了，又要換投教，到底什麼邏輯」、「真的很可悲，內鬥很行球技很爛，把一個好的洋投教逼走，到底什麼時候可以團結」等留言。

不過最無辜地當屬這則貼文主角董子恩，有球迷就為他抱屈，「好表現被留言亂象模糊焦點」。

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