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無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

中職／1年1內耗 年年「宇宙邦」變「內鬨邦」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

球季還剩最後1周，富邦悍將隊投手教練布魯斯確定提前返美，球團未提及燒了整天的內鬨事件，但富邦集團入主悍將隊後，想打造「宇宙邦」不成，以1年1次的頻率出現爭議事件，持續內耗團隊。

富邦集團在2017年接手義大犀牛隊，希望打造棒壇強權，每年也砸了不少錢補強陣容，卻至今未能兌現在戰績上，悍將隊僅在2018年打進季後挑戰賽（1勝3敗不敵統一獅隊），還沒打過總冠軍賽。

總冠軍賽資歷還是0，但悍將隊爆出的場外爭議次數遠遠領先，2017年林哲瑄在FB上批評隊友林益全守備，不少隊友跟進留言，形成隊內霸凌的難堪狀況，2018年爆出倪福德將通訊軟體暱稱改為「要退就退不要只嘴巴說」，嗆聲郭泓志爭議。

進入2019年還是不平靜，胡金龍LINE群組發言「打爆富邦換總A」惹議，他自此消失於悍將隊陣中，這回再傳布魯斯與總教練洪一中爆發爭執，真的是一年一鬧。

以2017年起算，悍將隊共取得269勝317敗9和、勝率4成59，歷任總教練包括葉君璋、陳連宏、洪一中，都躲不過內耗，豪華戰力始終無法整合，屢次重演季前「宇宙邦」、季後「內鬨邦」。

布魯斯 洪一中 胡金龍

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