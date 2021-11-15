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無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

中職／內鬨事件燒整天 悍將回應：布魯斯返家

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊布魯斯擔任投手教練。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊布魯斯擔任投手教練。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊又吹起隊內風暴，球團直到晚上9點25分回應，僅證實投手教練布魯斯近日將離台，返回美國和太太團聚，並未提及內鬨傳言。

悍將隊昨天在新莊球場以9：10輸給樂天桃猿隊一役，賽後被爆出7局洪一中與布魯斯爭執，悍將隊陣營一度板凳席幾乎沒人，場上比賽還在進行，場面看起來超詭異。

布魯斯本季原以二軍投手教練的身分加入悍將隊，8月19日升上一軍，原投手教練吳俊良則轉調牛棚教練，任期未滿3個月傳出內鬨。

對於教練團異動傳聞，球團晚間回應：「布魯斯教練近日將離台返回美國和太太團聚。 」但未提及爭執事件。

這已非悍將隊第一次爆出內部爭議事件，過去有林哲瑄在FB批評隊友林益全守備、胡金龍LINE群組發言「打爆富邦換總A」惹議，今年又在季末爆出團隊紛爭。

悍將隊本季命運也很不妙，全年第3淘汰指數只剩1，猿隊再1勝或悍將隊再1敗，就能確定就算有季後挑戰賽也不關悍將隊的事，最快明天就會底定，這也代表2017年富邦入主球隊以來，連續5年都未能闖進總冠軍賽，始終都只是季前「宇宙邦」。

布魯斯 樂天桃猿 牛棚

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