中職／內鬨事件燒整天 悍將回應：布魯斯返家
富邦悍將隊又吹起隊內風暴，球團直到晚上9點25分回應，僅證實投手教練布魯斯近日將離台，返回美國和太太團聚，並未提及內鬨傳言。
悍將隊昨天在新莊球場以9：10輸給樂天桃猿隊一役，賽後被爆出7局洪一中與布魯斯爭執，悍將隊陣營一度板凳席幾乎沒人，場上比賽還在進行，場面看起來超詭異。
布魯斯本季原以二軍投手教練的身分加入悍將隊，8月19日升上一軍，原投手教練吳俊良則轉調牛棚教練，任期未滿3個月傳出內鬨。
對於教練團異動傳聞，球團晚間回應：「布魯斯教練近日將離台返回美國和太太團聚。 」但未提及爭執事件。
這已非悍將隊第一次爆出內部爭議事件，過去有林哲瑄在FB批評隊友林益全守備、胡金龍LINE群組發言「打爆富邦換總A」惹議，今年又在季末爆出團隊紛爭。
悍將隊本季命運也很不妙，全年第3淘汰指數只剩1，猿隊再1勝或悍將隊再1敗，就能確定就算有季後挑戰賽也不關悍將隊的事，最快明天就會底定，這也代表2017年富邦入主球隊以來，連續5年都未能闖進總冠軍賽，始終都只是季前「宇宙邦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言