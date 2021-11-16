日職／同穿2號大衰退 陽岱鋼減薪幅度將追上小笠原

台灣旅日球員繼王柏融在上週確定續留火腿後，效力於巨人的陽岱鋼也在日前傳出將會被續約的消息，王柏融及陽岱鋼在今年都是合約的最後一年，兩人本季的表現都不盡理想，明年還能續留原球隊相信也出乎許多人的意料之外，尤其是陽岱鋼。

陽岱鋼在2016年季後行使自由球員資格，以5年約15億日幣的合約加盟巨人，但陽岱鋼在這5年間對球隊的貢獻度並不符合3億年薪的身價，加入巨人的第1年出賽87場，330個打數中打出9轟、33分打點，打擊率則是2成64，都比前一年在火腿時有著明顯退步；18年同樣出賽87場，但已漸漸失去先發地位，打席數比前一季少了100個，打擊率降到2成45，10轟、37分打點的成績跟上季差不多；原辰德回歸巨人監督後的3個球季，陽岱鋼一方面是教練調度，一方面受傷勢影響，一方面也是自己表現不佳，因此在一軍出賽的場次越來越少，今年更是在球季後半段才有升上一軍的機會，總計出賽7場，7個打席1支安打，打擊率只有1成43。

今年這種成績巨人球團還續留陽岱鋼當然也有其考量，這幾年與陽岱鋼同樣守備位置的老將龜井善行在季後引退，今年才加入的自由球員梶谷隆幸也是易傷體質，新找來的外野洋將都無法發揮預期的火力，年輕球員也沒有表現，總合以上種種因素，將陽岱鋼續留1年也是合理的決定，而對陽岱鋼本人來說，身處日本首都圈的東京多年，因為家庭因素而不想再遠走他地，續留自然也是不錯的選擇，只不過即將面臨的卻是殘酷的現實。

截至去年季後為止，日職史上新合約減薪幅度最大的前10名中(只算續留原球隊者)，有3名球員就是效力於巨人，包括野上亮磨、小笠原道大及杉內俊哉，野上在17年季後以3年總額4億5千萬日幣的合約加入巨人，但3年下來僅有5勝6敗，去年合約最終年還因傷而整季沒有一軍出賽紀錄，因此季後被減薪80%，年薪僅剩3千萬日幣，今年10月底宣布引退。

明年球季即將回巨人擔任二軍打擊教練，且在巨人時與陽岱鋼身穿同樣「2號」球衣的小笠原，則是榜上的第4名，他06年季後從火腿轉隊至巨人，10年達成連續4年3成打擊率及30轟的紀錄，季後再度簽下4億3千萬日幣年薪的2年合約，但11、12連兩年因傷及自身狀況不佳導致打擊成績大幅退步，兩季合計僅有5轟及24分打點，雖然12年季後球團與他續約，但年薪僅剩7千萬日幣，減薪幅度高達84%，隔年成績仍舊不理想，13年季後離隊轉至中日。

之前也穿過巨人2號球衣的小笠原道大，在12年也曾寫下減薪幅度高達84%的紀錄。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

日職史上最大減薪幅度同樣也是發生在巨人球團，之前效力於軟銀的杉內，在11年季後行使自由球員轉隊至巨人，當時簽下的是4年總額20億日幣的合約，4年下來總共39勝22敗，成績雖然還可以，但離球團期待還有一段距離，加上15年10月動了右股關節的手術，評估需要長時間的復健期，因此季後新合約的年薪從4億5千萬被大砍到5千萬日幣，減額創下史上最大的90%，結果之後的3年都沒有在一軍出賽過，18年9月中宣布引退。

杉內俊哉在2015年被減薪4億日圓，幅度將近9成，成為日職史上紀錄。 歐新社資料照片

陽岱鋼在近期應會與巨人球團進行談約，依照這幾年的成績來看，他非常可能會追上跟前面幾名球員相同的減薪幅度。