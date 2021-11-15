快訊

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

棒球／北市大繳回冠軍旗 大專聯賽力抗15強拚2連霸

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行。圖／大專體育總會提供
大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行。圖／大專體育總會提供

110學年度大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行，台北市立大學暌違21年，去年終於奪下冠軍，今天在開賽記者會上繳回冠軍錦旗，最大目標當然是完成2連霸。

旅美投手劉致榮和今年U23世界盃國手林振瑋、林昱珉一起出席記者會，為這項年度大賽造勢，劉致榮勉勵所有參賽球員好好享受每一場比賽。

大專體育總會指出，中華棒球隊近年在國際舞台屢創佳績，體育署相當著重於培育新生代球員，UBL大專棒球聯賽一直有「中華職棒選手搖籃」稱號，從85學年度起辦理至今邁入第26屆，本學年度共有97校123隊，總計3677名職隊員參加，參賽人數屢創歷年新高。

本屆男子組公開一級16隊採取單循環賽制，將進行152場比賽，預賽前8名球隊晉級複賽，再以單循環方式取前4名進入決賽，最後在新北市三重棒球場一決高下。

大專聯賽改制至今，公開一級只有文化大學、國立體大、北市大曾經締造連霸，今年將從複賽起進行電視轉播，搭配輔助判決制度，球迷可鎖定MOE SPORTS、SSU TV及UBL大專棒球聯賽粉絲團FB收看。

UBL大專棒球聯賽粉絲團：https://www.facebook.com/Ubl大專棒球運動聯賽-270269636781302/

大專棒球聯賽開賽倒數，公開一級預賽首度移師台東舉行，台北市立大學繳回冠軍錦旗。圖／大專體育總會提供
大專棒球聯賽開賽倒數，公開一級預賽首度移師台東舉行，台北市立大學繳回冠軍錦旗。圖／大專體育總會提供

棒球 劉致榮 中華職棒

延伸閱讀

MILB／昔日二刀流劉致榮打DH？換好球衣準備上場卻落空

台中大甲4男拿球棒狠砸車 網驚「全民瘋棒球？」

棒球／林振瑋最快球速155 舅舅郭泓志：國外打者像怪物

棒球／U23震撼教育有感 林昱珉想旅外先拚球速150公里

相關新聞

中職／教練團不合有人要高歌離席？悍將投教布魯斯推特引議論

今年8月升上一軍的富邦悍將投手教練布魯斯（Bruce Billings Jr.）今天深夜於推特發文，其中留言回覆的悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）語帶玄機，令網友紛紛猜測是不是布魯斯要離隊了。

MiLB／小時候也只想問球員女友 陳柏毓現懂他們的困擾

陳柏毓今年展開旅美賽季，球季結束後返台，將在徐生明盃少棒賽擔任講師，準備接招小球員的各種創意提問，如果被問到有沒有女朋友...

中職／朱育賢生涯首次雙冠王穩了 再1轟躍居史上前十傑

中職球季賽只剩最後12戰，樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢22支全壘打、79分打點遙遙領先，奪下雙冠王看來毫無問題；他從2016...

中職／味全龍華麗蛻變 明年各隊皮要繃緊了

味全龍最近氣勢如虹，季末強拉尾盤，放眼明年球季，味全雖然並非奪冠熱門，但確實有本錢與其他4隊競爭，要打進季後賽也不是不可能的事。 味全擁有全聯盟數一數二的先發輪值，「左右護法」王維中、徐若熙實力

日職／墊底軍同翻身很勵志 總冠軍賽少年強投大對決

2021年日本一總冠軍賽將在11月20日（本週六）在大阪京瓷巨蛋球場點燃戰火，將為今年的日本職棒賽季創造最後一波高潮。出場的兩隊養樂多燕子、歐力士猛牛之間有許多共通點，也是這個系列賽有趣的地方。

棒球／北市大繳回冠軍旗 大專聯賽力抗15強拚2連霸

110學年度大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行，台北市立大學暌違21年，去年終於奪下冠軍，今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。