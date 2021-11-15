棒球／北市大繳回冠軍旗 大專聯賽力抗15強拚2連霸

110學年度大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行，台北市立大學暌違21年，去年終於奪下冠軍，今天在開賽記者會上繳回冠軍錦旗，最大目標當然是完成2連霸。

旅美投手劉致榮和今年U23世界盃國手林振瑋、林昱珉一起出席記者會，為這項年度大賽造勢，劉致榮勉勵所有參賽球員好好享受每一場比賽。

大專體育總會指出，中華棒球隊近年在國際舞台屢創佳績，體育署相當著重於培育新生代球員，UBL大專棒球聯賽一直有「中華職棒選手搖籃」稱號，從85學年度起辦理至今邁入第26屆，本學年度共有97校123隊，總計3677名職隊員參加，參賽人數屢創歷年新高。

本屆男子組公開一級16隊採取單循環賽制，將進行152場比賽，預賽前8名球隊晉級複賽，再以單循環方式取前4名進入決賽，最後在新北市三重棒球場一決高下。

大專聯賽改制至今，公開一級只有文化大學、國立體大、北市大曾經締造連霸，今年將從複賽起進行電視轉播，搭配輔助判決制度，球迷可鎖定MOE SPORTS、SSU TV及UBL大專棒球聯賽粉絲團FB收看。