中職／龍隊期盼「玩美」落幕 王維中化身戀漫美少男

中職例行賽將在21日結束，味全龍隊只剩最後5場比賽，把握主場封關機會，推出本月第3波主題活動「Girls Series」女孩日，特別將王維中、曾陶鎔、劉基鴻、朱祥麟、呂偉晟化身二次元戀愛動漫美少男，希望能吸引更多女球迷進場。

龍隊指出，到時還會在球場周邊營造許多粉紅泡泡，邀請更多球迷一起進場，為今年球季「玩美」收尾。

龍隊本月前兩周賽事取得7勝4敗，下半季25勝1和29敗、排名暫居第4，領先富邦悍將隊兩場勝差，球團強調球隊打出好成績，希望能和球隊一起為球季畫下完美句點，同時也希望藉由「玩美」，號召更多女粉絲加入。

王維中、曾陶鎔、劉基鴻、朱祥麟和呂偉晟將在20、21 日Girls Series 女孩主題日活動（天母棒球場）化身為二次元戀愛動漫美少男，藉由5位球員的陽光與帥氣，搭配粉色球衣亮相；這兩天進場球迷除了能獲得印有球員背號的折疊化妝鏡（每日限量3500份），還有機會報名參加「一日女孩專屬體驗」，除了能走訪球場、參與播報體驗，還能跟龍隊人氣球星午茶約會。

龍隊還會邀請台灣首位虛擬網紅「貝塔虎妮」蒞臨天母球場，除了換上與全隊一樣的女孩主題服裝，大螢幕也將以動畫形式進行舞蹈演出，和現場Dragon Beauties小龍女進行虛實整合的互動體驗，20日對統一獅之戰的開球貴賓，保留給龍隊女性會員報名，並可指定不影響賽事進行的球員擔任開球捕手。

龍隊除了將擺放含有帥氣球員人形立牌的拍照背景，球場外也將打造甜點市集，邀請知名甜點店進駐，並推出女性主題商品，主題活動期間購買女孩日指定商品組合，可擁有賽後場中傳接球體驗資格（不限人數）。

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