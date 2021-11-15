快訊

比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

中職／龍隊期盼「玩美」落幕 王維中化身戀漫美少男

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
例行賽最後一周主題活動，龍隊球星將化身二次元戀愛動漫美少男。圖／味全龍隊提供
例行賽最後一周主題活動，龍隊球星將化身二次元戀愛動漫美少男。圖／味全龍隊提供

中職例行賽將在21日結束，味全龍隊只剩最後5場比賽，把握主場封關機會，推出本月第3波主題活動「Girls Series」女孩日，特別將王維中曾陶鎔劉基鴻、朱祥麟、呂偉晟化身二次元戀愛動漫美少男，希望能吸引更多女球迷進場。

龍隊指出，到時還會在球場周邊營造許多粉紅泡泡，邀請更多球迷一起進場，為今年球季「玩美」收尾。

龍隊本月前兩周賽事取得7勝4敗，下半季25勝1和29敗、排名暫居第4，領先富邦悍將隊兩場勝差，球團強調球隊打出好成績，希望能和球隊一起為球季畫下完美句點，同時也希望藉由「玩美」，號召更多女粉絲加入。

王維中、曾陶鎔、劉基鴻、朱祥麟和呂偉晟將在20、21 日Girls Series 女孩主題日活動（天母棒球場）化身為二次元戀愛動漫美少男，藉由5位球員的陽光與帥氣，搭配粉色球衣亮相；這兩天進場球迷除了能獲得印有球員背號的折疊化妝鏡（每日限量3500份），還有機會報名參加「一日女孩專屬體驗」，除了能走訪球場、參與播報體驗，還能跟龍隊人氣球星午茶約會。

龍隊還會邀請台灣首位虛擬網紅「貝塔虎妮」蒞臨天母球場，除了換上與全隊一樣的女孩主題服裝，大螢幕也將以動畫形式進行舞蹈演出，和現場Dragon Beauties小龍女進行虛實整合的互動體驗，20日對統一獅之戰的開球貴賓，保留給龍隊女性會員報名，並可指定不影響賽事進行的球員擔任開球捕手。

龍隊除了將擺放含有帥氣球員人形立牌的拍照背景，球場外也將打造甜點市集，邀請知名甜點店進駐，並推出女性主題商品，主題活動期間購買女孩日指定商品組合，可擁有賽後場中傳接球體驗資格（不限人數）。

更多Girls Series女孩主題日活動內容可上龍隊官方粉絲團（網址：https://www.facebook.com/WC.DragonBaseball）

曾陶鎔 劉基鴻 王維中

延伸閱讀

中職／新人王給徐若熙？ 王維中跑票改選「天哥」

中職／直球全力催只剩130 王維中果斷表達關機

中職／王維中「疲勞到極限」即刻關機 龍隊4日先發換廖任磊

中職／龍王還不是「完整體」 葉總看穿他的不滿意

相關新聞

中職／教練團不合有人要高歌離席？悍將投教布魯斯推特引議論

今年8月升上一軍的富邦悍將投手教練布魯斯（Bruce Billings Jr.）今天深夜於推特發文，其中留言回覆的悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）語帶玄機，令網友紛紛猜測是不是布魯斯要離隊了。

MiLB／小時候也只想問球員女友 陳柏毓現懂他們的困擾

陳柏毓今年展開旅美賽季，球季結束後返台，將在徐生明盃少棒賽擔任講師，準備接招小球員的各種創意提問，如果被問到有沒有女朋友...

中職／朱育賢生涯首次雙冠王穩了 再1轟躍居史上前十傑

中職球季賽只剩最後12戰，樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢22支全壘打、79分打點遙遙領先，奪下雙冠王看來毫無問題；他從2016...

中職／味全龍華麗蛻變 明年各隊皮要繃緊了

味全龍最近氣勢如虹，季末強拉尾盤，放眼明年球季，味全雖然並非奪冠熱門，但確實有本錢與其他4隊競爭，要打進季後賽也不是不可能的事。 味全擁有全聯盟數一數二的先發輪值，「左右護法」王維中、徐若熙實力

日職／墊底軍同翻身很勵志 總冠軍賽少年強投大對決

2021年日本一總冠軍賽將在11月20日（本週六）在大阪京瓷巨蛋球場點燃戰火，將為今年的日本職棒賽季創造最後一波高潮。出場的兩隊養樂多燕子、歐力士猛牛之間有許多共通點，也是這個系列賽有趣的地方。

棒球／北市大繳回冠軍旗 大專聯賽力抗15強拚2連霸

110學年度大專棒球聯賽將在26日開打，公開一級預賽首度移師台東縣舉行，台北市立大學暌違21年，去年終於奪下冠軍，今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。