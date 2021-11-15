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棒球／林振瑋最快球速155 舅舅郭泓志：國外打者像怪物

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
文化大學19歲投手林振瑋（右）身高202公分，未來發展值得期待。圖／大專體育總會提供
文化大學19歲投手林振瑋（右）身高202公分，未來發展值得期待。圖／大專體育總會提供

文化大學19歲右投林振瑋，身高達202公分，今天出席UBL大專棒球聯賽開賽記者會，格外受到矚目，他曾經飆出155公里的球速，希望再提升速度，也要加強控球，增加未來旅外的本錢。

大專棒球聯賽26日開打，林振瑋將是第2次參賽，希望能投出好表現，幫球隊拿下勝利，球速可提升1到2公里。

林振瑋是中職退役名將郭泓志的外甥，現在是文化大學二年級學生，上個月剛打完U23世界盃棒球賽；他表示，國外打者力量大、棒子也很黏，在國際賽開了眼界，自己更有信心朝旅外目標努力。

他說：「舅舅郭泓志會協助重量訓練、指導投球動作，也會分享旅外經驗。」

林振瑋出身台南市南英商工，青棒時期最快球速就有147公里，去年本來打算參加中職選秀，最後還是決定升上文大，先在大學隊接受磨練，也尋求旅外機會。

林振瑋特別提到，郭泓志分享自己過去旅美經驗，要他先別想得太美好，國外打者每個都像怪物，揮棒力量很大，跟國內打者不同。

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