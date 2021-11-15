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棒球／徐總說好的10年 徐生明盃邁入第9屆師母鬆口氣

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
徐生明盃將邁入第九屆，師母謝榮瑤(中)滿懷感謝。 徐生明棒球發展協會臉書
徐生明盃將邁入第九屆，師母謝榮瑤(中)滿懷感謝。 徐生明棒球發展協會臉書

徐生明國際少棒錦標賽27日將在高雄美濃開打，32支勁旅將展開為期4天的角逐。今年比賽邁入第9屆，即將完成一開始設定的10年目標，徐生明棒球發展協會理事長、「師母」謝榮瑤也鬆了一口氣。

「10屆是因為當初徐總是說10年計畫，循著他的話走到現在。」謝榮瑤坦言，很多教練希望這項比賽續辦，許多小球員都把參與徐生明盃視為畢業旅行，很期待來到美濃，「這些聲音，不是沒考慮過，我也希望再辦下去，但要評估我自己的能力。」

受到小球員歡迎的「棒球教室」，今年將由昔日味全龍隊張泰山、陳炳男，以及新世代旅美新秀海盜隊投手陳柏毓、響尾蛇隊野手陳聖平等球星擔任講師。戰勝急性白血病的名球評「喇叭」潘忠韋，則將強勢回歸，再度與熱血主播徐展元合體，實況轉播冠軍戰。

謝榮瑤表示，第8屆比賽以「蝴蝶展翅　夢想起飛」為主題，因為去年徐總擬定的「美濃少棒十年計劃」已經開花結果，不僅誔生了第1位職棒球員、中信兄弟的劉貴元；今年，又有劉俊豪獲得富邦悍將球團青睞，2人都選擇徐總的「85」做為背號，很感動，也很感恩他們飲水思源，還將簽約金回饋給協會，今年則以「淬煉精進、風雲再起」作為主題。

徐生明棒球發展協會秘書長吳靜宜指出，「今年因為疫情的關係，我們每個球場都有QR Code，也會發給由知名廠商Surfrider設計的特殊專屬口罩給每位教練、球員使用，大家還是要遵守防疫的挸定，畫紙傘因為在室內，活動暫停一年，但這個時間留給棒球教室，我們把時間拉長到2小時，讓小朋友有更多時間跟球星能互動，跟這些大哥哥有多一些的學習。」

謝榮瑤感謝這幾年提供贊助和幫協會的所有貴人，特別是黑松教育基金會、頂新和德文教基金會、雷科股份有限公司、聯新國際醫療醫院和從第1屆開始就協助轉播的客家電視台、高雄市政府、客委會，「沒有你們，徐生明少棒錦標賽才能有今天的第9屆，明年是第10屆，希望能圓滿完成任務，也希望有各多的企業、單位，繼續支持，讓我們能繼續協助這些基層和偏鄉的小朋友。」

棒球 徐生明 陳柏毓

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