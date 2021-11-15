中職／教練團不合有人要高歌離席？悍將投教布魯斯推特引議論

今年8月升上一軍的富邦悍將投手教練布魯斯（Bruce Billings Jr.）今天深夜於推特發文，其中留言回覆的悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）語帶玄機，令網友紛紛猜測是不是布魯斯要離隊了。

布魯斯今在推特放上自己在牛棚看著郭俊麟練投的黑白照片，並寫下：「當投手教練最棒的就是幫助選手找出問題，好讓他們能做回自己。」悍將洋投迪倫在下方留言回覆：「13年來我遇過最棒的投手教練之一！謝謝你布魯斯，雖然時間很短暫，但我知道，在我們瘋狂的棒球旅程中，一定還會相遇的。」

迪倫這一番話立刻引發網友討論，紛紛留言：「血流成河！」、「是不是代表有人要高歌離席了」、「這很明顯啊，就是布要走」。

10月中時，悍將洋投出現投手犯規送分，賽後總教練洪一中直接點名投手教練布魯斯要檢討，布魯斯對此在IG留言附上驚訝表情並寫道：「悍將今年有發生過幾次投手犯規？」被網友認為布魯斯若真的離隊就代表「案情不單純」。