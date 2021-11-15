聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／教練團不合有人要高歌離席？悍將投教布魯斯推特引議論
今年8月升上一軍的富邦悍將投手教練布魯斯（Bruce Billings Jr.）今天深夜於推特發文，其中留言回覆的悍將洋投迪倫（Dylan Unsworth）語帶玄機，令網友紛紛猜測是不是布魯斯要離隊了。
布魯斯今在推特放上自己在牛棚看著郭俊麟練投的黑白照片，並寫下：「當投手教練最棒的就是幫助選手找出問題，好讓他們能做回自己。」悍將洋投迪倫在下方留言回覆：「13年來我遇過最棒的投手教練之一！謝謝你布魯斯，雖然時間很短暫，但我知道，在我們瘋狂的棒球旅程中，一定還會相遇的。」
迪倫這一番話立刻引發網友討論，紛紛留言：「血流成河！」、「是不是代表有人要高歌離席了」、「這很明顯啊，就是布要走」。
10月中時，悍將洋投出現投手犯規送分，賽後總教練洪一中直接點名投手教練布魯斯要檢討，布魯斯對此在IG留言附上驚訝表情並寫道：「悍將今年有發生過幾次投手犯規？」被網友認為布魯斯若真的離隊就代表「案情不單純」。
One of the best #pitchingcoaches I’ve been around in 13 years! 💯— Dylan Unsworth (@dylansharkie) November 15, 2021
Thanks Brucie, it’s been a short time but I’m sure we’ll cross paths again somewhere in this crazy baseball journey of ours! #respect
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言