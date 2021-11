中職／教練團不合有人要高歌離席？悍將投教布魯斯推特引議論

今年8月升上一軍的富邦悍將投手教練布魯斯(Bruce Billings Jr.)今天深夜於推特發文,其中留言回覆的悍將洋投迪倫(Dylan Unsworth)語帶玄機,令網友紛紛猜測是不是布魯斯要離隊了。

布魯斯今在推特放上自己在牛棚看著郭俊麟練投的黑白照片,並寫下:「當投手教練最棒的就是幫助選手找出問題,好讓他們能做回自己。」悍將洋投迪倫在下方留言回覆:「13年來我遇過最棒的投手教練之一!謝謝你布魯斯,雖然時間很短暫,但我知道,在我們瘋狂的棒球旅程中,一定還會相遇的。」

迪倫這一番話立刻引發網友討論,紛紛留言:「血流成河!」、「是不是代表有人要高歌離席了」、「這很明顯啊,就是布要走」。

10月中時,悍將洋投出現投手犯規送分,賽後總教練洪一中直接點名投手教練布魯斯要檢討,布魯斯對此在IG留言附上驚訝表情並寫道:「悍將今年有發生過幾次投手犯規?」被網友認為布魯斯若真的離隊就代表「案情不單純」。

One of the best #pitchingcoaches I’ve been around in 13 years! 💯

Thanks Brucie, it’s been a short time but I’m sure we’ll cross paths again somewhere in this crazy baseball journey of ours! #respect