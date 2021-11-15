MiLB／小時候也只想問球員女友 陳柏毓現懂他們的困擾

陳柏毓今年展開旅美賽季，球季結束後返台，將在徐生明盃少棒賽擔任講師，準備接招小球員的各種創意提問，如果被問到有沒有女朋友要怎麼回，他笑說：「女朋友就是看緣分，這樣回答他們應該聽得懂吧？」

陳柏毓是棒壇「星二代」，爸爸是前味全龍隊陳炳男，兩人將在徐生明盃一起擔任講師，過去陳柏毓沒有機會打徐生明盃，現在以講師的身分參與，他說：「是我的榮幸」。

陳柏毓坦言會緊張，「希望自己有能力教這些小朋友，讓他們未來可以變得更好。」他也知道到時小朋友的提問，可能多數會與棒球無關，「我小時候想問球員的，通常也都不太棒球，像是你有沒有女朋友之類的，我現在才知道以前球員的困擾。」

自己挖坑，當然要自己接招，陳柏毓再被追問，如果遇到這題要怎麼回答，他說：「女朋友就是看緣分，這樣回答他們應該聽得懂吧？把握機會，但不要強求。」

父子檔一起擔當講師，如果教法抵觸時要怎麼辦？陳柏毓笑說：「我會尊重他，因為他也是棒球的前輩。」