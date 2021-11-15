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中職／二軍個人獎得主出爐 馮健庭包辦安打王、打擊王
中職二軍總冠軍賽明天在斗六球場開打，由中信兄弟、樂天桃猿隊進行5戰3勝賽制，聯盟今天公布個人獎項得主，樂天桃猿隊馮健庭出賽46場揮出55支安打，在補足打席數後，以打擊率2成88超越隊友林政華，包辦安打王、打擊王。
統一獅隊羅暐捷5支全壘打和隊友鄧志偉並列首位，因打數較少拿下全壘打王，中信兄弟隊王政順28分打點奪下打點王，味全龍隊王順和14次盜壘成功拿下盜壘王。
富邦悍將隊投手楊彬出賽15場，投出6勝3敗、防禦率2.13，排名首位，勝場數和猿隊洪聖欽、悍將隊范玉禹並列第一，因防禦率較低而出線，拿下防禦率、勝投雙冠王，范玉禹投出61K獲得三振王。
中繼王、救援王都猿隊投手所拿下，分別是王志煊10中繼、葉家淇本季6救援。
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