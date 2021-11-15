棒球／U23震撼教育有感 林昱珉想旅外先拚球速150公里

開南大學棒球隊大一左投林昱珉，上個月打完U23世界盃棒球賽，將在26日投入大專棒球聯賽；他表示，第一次參加聯賽，很興奮也很緊張，希望幫助開南打出好成績。

林昱珉從穀保家商青棒隊升級成棒，未來旅外想法未變，他說：「不管美國、日本都可以，順其自然。」

疫情打亂不少外國球隊的尋人步調，林昱珉希望最快明年就有機會出國，這位18歲好手強調，現在就是保持好的比賽狀況，讓身體強壯、健康。

剛卸下中華隊球衣不久，林昱珉表示，打U23時未調整好狀況，直球沒有尾勁，被打出去的球都很強勁，國外打者比較厲害，準度不夠就一直失分，這次比賽學到「不能只用一種方式對付打者」。

林昱珉說，未來要強化肌力，提高身體素質，也要拉高球種的熟悉度，目前直球均速144、145公里，希望可以達到150公里。