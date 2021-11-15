棒球／潘忠韋的小任性 抗癌後復出首站選在徐生明盃

知名球評「喇叭」潘忠韋抗癌後復出，將在徐生明國際少棒錦標賽重返轉播台，他在兩年前播完徐生明盃不久後就得到確診急性白血病消息，選在同一場賽事復出，是他的小小任性。

今年徐生明盃將在11月27到30日進行，潘忠韋將在30日擔任冠軍賽轉播球評，這是他歷經兩次幹細胞移植後首度重返轉播台。

談到強勢復出，潘忠韋笑說：「有一點太強勢了！其實剛接到訊息的時候，感覺心裏有一個聲音，好像全身細胞就動起來，剛做完幹細胞移植的時候，身體還很不穩定，但聽到好像年底有機會參與徐生明少棒賽的時候，其實二話不說，當下就馬上答應。」

他在點頭後才頓時想起主治醫生的提醒，要他出院的一年內不要接活動，「有過失敗的經驗，打的化療也是兩倍的量，因為我120公斤，又是異體移植，相關資料比較少，所以希望保守一點。」

他告知醫生後，醫生問他什麼接，潘忠韋坦言自己有一個衝動和任性，希望能在徐生明盃復出，「其他相關球賽的賽事都先說抱歉，明年再來。」醫生希望他先把身體養好，但理解了他的情緒後，認為既然答應了，就協助他調整身體狀況，現在也獲得醫生點頭。

目前體重已回升90公斤的潘忠韋，在戶外依然要小心謹慎，他透露，「外面要做好清潔，移植之後有一套系統要做好，抵抗力比較低，希望接觸的環境可以做好消毒，把自己做好。」

徐生明盃是復出第一站，明年是否可望再接中職、美職轉播，潘忠韋坦言期待，但是這次不會再衝過頭，「不會像以前這樣一天兩場，一定是一天一場，以前小朋友小都覺得拚命工作沒關係，現在要對身體好一點。」