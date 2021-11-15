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中職／朱育賢生涯首次雙冠王穩了 再1轟躍居史上前十傑

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
桃猿隊「朱哥」朱育賢22支全壘打、79分打點遙遙領先，奪下雙冠王看來毫無問題。 聯合報系資料照
桃猿隊「朱哥」朱育賢22支全壘打、79分打點遙遙領先，奪下雙冠王看來毫無問題。 聯合報系資料照

中職球季賽只剩最後12戰，樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢22支全壘打、79分打點遙遙領先，奪下雙冠王看來毫無問題；他從2016年展開職棒生涯後，6個球季快速累積133轟，只差1轟就可躋身史上前十傑，最快明天在高雄澄清湖球場對味全龍隊之戰達陣。

球季賽最後一周，各隊只剩4到5場比賽，統一獅隊林安可目前16支全壘打、66分打點暫居第2，最後4戰很難逆轉情勢。

朱育賢前年奪下全壘打王、安打王，也獲選年度MVP，3大獎項都是生涯初體驗，今年可望抱回第2座全壘打王，打點王也將開張。

朱育賢從新人球季開始，連續6年全壘打都達2位數，其中4季、包括最近3季都超過20轟；他在11日對富邦悍將隊之戰11局下轟出再見壘打，生涯第133轟出爐，超前陳金鋒1轟，史上排名獨居第11，下一轟將追平統一獅隊43歲老將高國慶，以134轟並列第10。

朱育賢 統一獅

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