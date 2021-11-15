日職／「相信Big Boss也會喜歡」 火腿左投要二刀流

大谷翔平本季在大聯盟以「二刀流」身分大放異彩，火腿隊前任監督栗山英樹過去受訪時就曾說過，希望能依循大谷翔平的模式，培養年輕投手成為二刀流，而火腿隊左投上原健太也宣布挑戰投打二刀流，替自己爭取更多上場機會。

上原健太向日本媒體透露，火腿隊總管稻葉篤紀11日到訓練營視察時希望他能嘗試二刀流，在經過2天的考慮後，上原健太決定接受挑戰：「若因傷不能上場時，這樣（二刀流）就可以增加上場機會。我很想上場比賽，而且不論任何形式都可以。」今天火腿在沖繩進行秋訓，上原健太也在室內、外打擊場進行擊球練習。

身高191公分、體重90公斤的上原健太擁有相當優異的身材條件，他來自棒球名門明治大學，2015年以第一指名之姿加盟火腿，目前為止6年職棒生涯，出賽51場拿下7勝11負，防禦率4.77。而他過去雖然僅5度站上打擊區，但他在2018年對戰廣島鯉魚的比賽中曾敲出全壘打。

對於外界時常提及的二刀流佼佼者大谷翔平，上原健太表示，自己沒有要成為他的影子：「我不想拿自己和大谷翔平相提並論，我就是我。」他也提到，自身對於「肩膀和腿」的身體素質很有自信，「我認為BIG BOSS也會喜歡這樣的選手。」