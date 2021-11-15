日職／新庄剛志天天有奇招 想邀達比修有、邦茲來火腿

火腿隊新任監督「BIG BOSS」新庄剛志上任以來花招百出，引發熱烈討論，昨他還在節目上透露，已邀請他的火腿前隊友、大聯盟教士隊日籍強投達比修有加入球隊，也想找來在大聯盟時期的隊友邦茲（Barry Bonds）擔任客座教練。

新庄剛志在1990年至2000年間活躍於日職，之後他轉往大聯盟發展，待過大都會、巨人，2004年回到火腿，十多年球員生涯再加上旅美經歷，讓新庄剛志累積了不少人脈。

新庄剛志邀請日籍「混血王子」達比修有回來火腿。 美聯社

新庄剛志昨（14日）上NHK節目「Sunday體育」，節目一播出，許多球迷立刻在留言區瘋狂敲碗「拜託把達比修有叫回來」，而達比修有其實就是他於2005年、2006年待在火腿時的隊友，新庄也回應：「達比修有嗎？我已經發過Email給他了，我說：『一起來吧，我當上監督了』。」達比修有回覆：「合約還有3年。」新庄依舊熱情邀請：「沒關係，你就回來吧。」達比修有沒有直接拒絕，而是回覆「很期待」。

邦茲是大聯盟史上全壘打數最多的打者。 歐新社資料照片

球迷不只敲碗達比修有，也有人希望找來新庄剛志在大聯盟巨人隊時期的全壘打王隊友邦茲擔任客座教練，新庄同樣來者不拒，表示會好好建議邦茲，他在節目上說：「邦茲，3天就好，你來吧。」

達比修有在大聯盟至今的9個球季出賽212場，奪下79勝、67敗，防禦率3.56，距離成為史上第三位在大聯盟奪下80勝的亞洲投手僅有一步之遙，前兩位為野茂英雄（123勝）和朴贊浩（124勝）。

邦茲生涯共敲出762轟，是現今大聯盟全壘打王，退役後曾在馬林魚擔任過打擊教練1年。