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中職／呂彥青不閃躲攻好球帶 季後賽無論定位全力以赴

中央社 / 台北14日電
中信兄弟隊先發投手呂彥青。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊先發投手呂彥青。記者曾原信／攝影

中職中信兄弟隊投手呂彥青近期出賽控球有狀況，今天先發對味全龍投5局失3分、無關勝敗，呂彥青坦言之前太過閃躲，今天積極進攻打者好球帶，至於季後賽無論定位、全力以赴。

中華職棒中信兄弟隊投手呂彥青近幾場出賽失分和保送偏多，今天兄弟與味全龍隊交手，兄弟原訂先發投手陳琥因為腿部輕微拉傷、改由呂彥青先發。

呂彥青今天總計用93球投5局，被敲出8支安打，被曾陶鎔敲出全壘打，投出6次三振，失掉3分皆為責失分，球隊延長賽以6比3拿勝，呂彥青無關勝敗。

兄弟總教練林威助賽後接受媒體聯訪表示，呂彥青今天控球還是有一點問題，2局接連被敲長打，但比賽過程中有稍微修正回來，還是要持續提醒。

呂彥青受訪表示，前幾場出賽保送很多，主要是丟得比較閃躲，想要丟引誘球讓打者出棒，但其實中職的打者對引誘球不太會出棒，今天策略改變，積極進攻打者好球帶，但2局被敲全壘打，又接連被敲安打失分，沒有及時調整、是比較可惜的地方。

呂彥青本來設定週末中繼出賽，因為陳琥受傷改成先發，至於季後賽定位，他表示目前教練團還沒有告知，先前都是先發出賽，也比較習慣先發投手調整和準備的方式，但如果季後賽需要中繼出賽，無論角色是什麼，都會拿出實力、全力以赴。

呂彥青 陳琥 中職

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