中職／許基宏跳出來演出逆轉秀 助總讚：不放棄精神

中信兄弟隊今晚靠著許基宏、陳子豪在10局上連兩打席開轟，以6：3擊敗味全龍隊，一掃近期因戰績而低迷的氣氛，總教練林威助稱讚：「這場有表現出不放棄的精神。」

兄弟老將林智勝今天回到先發，賽前點名中生代一起扛起球隊，被點到名的許基宏、陳子豪今天都有貢獻，兩人先在5局上各敲回一打點，追平比數，而6局上面對1分落後，換林智勝敲出安打、跑回追平分。

3：3平手來到十局上，許基宏先開轟，打回超前分的他還在休息區前慶祝，聽到「鏘」一聲，回頭看到陳子豪敲出的球越飛越遠，龍隊外野手郭天信跳起來看似接到球，但最終是飛出牆外，讓許基宏跟著開心。

加上林智勝稍後也敲出一支二壘打，並靠著岳東華安打得分，兄弟取得3分領先，9局2出局後登板救援的李振昌10局續投，最終投了1.1局守住勝利，也拿到勝投。

比賽贏得驚險，林威助賽後說：「每一場都很驚險，今天球隊有表現出不放棄的精神，林智勝表現不錯，揮棒有速度，力道也滿好的。」

近期輸多贏少，兄弟士氣難免低落，許基宏說：「賽事很長，會連勝也會連敗，就是一場場全神貫注，結果大家一起承擔，想辦法讓攻勢串聯，一場一場贏下來。」