中職／相信他的近況！成晉觸身球不挑戰變關鍵安打

樂天桃猿隊今天以10：9險勝富邦悍將隊，成晉3安打、6分打點獲選單場MVP，第7局疑似觸身球未挑戰，總教練曾豪駒選擇相信他的近況，換到一支追加保險分的2分打點安打，被問到下次若有類似狀況是否要挑戰？成晉說：「我還是會先以上壘為主。」

兩隊今天演出打擊大混戰，合計出現26支安打，猿隊在第7局打了10人次、攻下4分。

值得注意的是，成晉在這局的打席，林逸翔第1球投出就是暴投，一壘跑者趁機進占二壘，這一球疑似打到成晉的腳上，他有向教練團反應，但最終未挑戰，成晉繼續留在打擊區，最終出現一支2分打點安打。

成晉還原當時狀況，「我覺得有（打到），但沒有很確定，和打到紅土的聲音好像不太一樣，感覺是護具，但沒有到100%確定。」

曾豪駒解釋，「在這個判決上是有空間，但我會覺得畢竟暴投了，跑者已經到二壘，有沒有很明確的是觸身球？如果沒有的話，你最近狀況不錯，為什麼不去嘗試看看，這是得點圈，你的機會。」

比賽最終以1分差決勝，也讓成晉這一棒更顯關鍵，曾總也笑說：「好在就是多打了一些分數，剛好贏這一分，棒球就是這樣，無法掌握接下來會怎樣。」

成晉再被追問若下次遇到一樣狀況，是否會提出觸身球挑戰，他的答案是肯定的，「還是會以上壘為主，這次是結果輪，剛好最近狀況不錯，所以比較有自信。」