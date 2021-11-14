中職／霸林爵暴怒遭驅逐 曾總盼他還是要控制情緒

樂天桃猿隊霸林爵情緒爆衝，第4局遭到驅逐出場，總教練曾豪駒理解他的情緒反應，但還是希望身為先發投手要控制自己情緒，「才有辦法在場上控制節奏，不然就會影響自己表現。」

猿隊今天以10：9險勝富邦悍將隊，持續穩坐全年第3位置，爭取打季後挑戰賽的機會，意外插曲是先發投手霸林爵第4局面對王苡丞的打席，最後一顆幾乎在膝蓋以下進壘的球，主審沒撿，形成保送，霸林爵持續朝主審嗆聲、比畫進壘高度。

主審彭楚雲先是給出警告，霸林爵的怒火未見停止，最終遭到驅逐出場，他把球用力一摔，持續朝主審飆罵，總教練曾豪駒也上場了解狀況，霸林爵回到休息區後，持續出口「D」開頭及「F」開頭髒話，場面超火爆。

曾豪駒解釋衝突原因，「投手與主審的觀點認定不一樣，前幾局就有一些情緒起伏，我想這是比賽過程，他也想投好，他今天的狀況是好的，但是有一些他認為是好球但不被青睞。」

曾豪駒表示，兩隊今天看起來對好球帶都有疑問，適當的發洩是OK的，「但還是希望，當一個先發投手要控制自己情緒，才有辦法在場上控制節奏，不然因為這些事情影響自己表現，我是希望如果還有機會，他要讓自己更穩定一點。」