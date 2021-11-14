中職／觸身球擊中頭 陳偉漢：看到跑馬燈2秒

中信兄弟陳偉漢今天在比賽中遭144公里速球擊中頭部，當下倒地不起，所幸緊急送醫經診斷無腦震盪，他形容當下彷彿看到「人生跑馬燈」，但第一個反應是「我還想站起來」。

兄弟今晚在天母球場對上味全龍隊，3局上2出局後，右打的陳偉漢被龍隊投手柯西諾投出的第一顆速球擊中左側頭盔，陳偉漢倒在地上，還試圖想要站起，陳偉漢說：「跑馬燈有出來兩秒，耳朵濕濕的，有點頭暈。」

陳偉漢隨後被擔架抬出場，送上救護車就醫，兄弟球團表示，陳偉漢經電腦斷層檢查後無腦震盪，左側耳朵外傷已進行縫合。

陳偉漢也回到球隊會合，隊友看到他冒出疑問：「你怎麼還回來？」結果陳偉漢剛好參與到兄弟在延長賽10局以6：3拿下勝利。

陳偉漢之前在二軍也被觸身球打中頭過，但他說這次比較嚴重，「上次有點削到，這次是直接。」而且那剛好是陳偉漢設定要打的球路，看到球越來越近，難免嚇一大跳，但也知道對手不是故意的，「故意的不會這麼沒良心，就是失投。」

陳偉漢雖然沒有腦震盪，但是耳朵內外各縫三針，要避免導致蜂窩性組織炎必須休息，他說：「剛好讓身體休息一下，就吃藥、抗生素維持，沒事啦。」

總教練林威助認為，陳偉漢近期打擊火燙，「少了他對球隊是一個損失，但必須要休息，後續再觀察會不會頭痛。」