中職／成晉海灌6分打點 悍將差一步確定沒季後賽可打

年度第3之爭打得超火爆，樂天桃猿、富邦悍將隊攻勢你來我往，猿隊靠成晉3安打包括1發滿貫砲，海灌6分打點，終場以10：9險勝。悍將隊輸球後，年度第3淘汰指數只剩1，最快16日就能確定無論如何都沒有季後挑戰賽可打。

悍將隊此役兩度取得領先，打線打下9分，辛元旭、范國宸各貢獻4分打點。

猿隊在7局上一波10人次、4分的猛攻，苦主是悍將隊第8指名岳少華，「開箱」以連續4個壞球的保送開局，投0.2局被敲2安打、2保送，先被張閔勛敲出追平安打，再被陳晨威掃超前安打後退場，最終帳面上責失4分，初登板就承擔首敗。

成晉敲出3安打，第6局揮出滿貫砲，第7局再補上2分打點安打，為猿隊打下保險分，單場囊括6分打點，無懸念獲選單場MVP。

意外插曲是猿隊先發投手霸林爵情緒大暴走，4局下面對王苡丞的打席，最後一顆偏低進壘的球未獲青睞，形成保送，霸林爵氣到開罵、比畫進壘高度，主審彭楚雲先是給出警告，霸林爵的怒火未見停止，最終遭到驅逐出場，回到休息區後持續飆罵，「D」開頭及「F」開頭髒字連發。

霸林爵先發3局被敲4安打、失2分，以無關勝敗收場，從9月26日後就沒拿過勝投。猿隊提前啟動牛棚作戰，贏下這場打擊大混戰，兩隊合計共敲26支安打。