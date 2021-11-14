快訊

今晚規模5.3地震為20天前宜蘭大震餘震 未來2天恐再搖

中職／觸身球擊中頭縫6針 陳偉漢：看到跑馬燈2秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／成晉海灌6分打點 悍將差一步確定沒季後賽可打

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
成晉。圖／樂天桃猿隊提供
成晉。圖／樂天桃猿隊提供

年度第3之爭打得超火爆，樂天桃猿、富邦悍將隊攻勢你來我往，猿隊靠成晉3安打包括1發滿貫砲，海灌6分打點，終場以10：9險勝。悍將隊輸球後，年度第3淘汰指數只剩1，最快16日就能確定無論如何都沒有季後挑戰賽可打。

悍將隊此役兩度取得領先，打線打下9分，辛元旭、范國宸各貢獻4分打點。

猿隊在7局上一波10人次、4分的猛攻，苦主是悍將隊第8指名岳少華，「開箱」以連續4個壞球的保送開局，投0.2局被敲2安打、2保送，先被張閔勛敲出追平安打，再被陳晨威掃超前安打後退場，最終帳面上責失4分，初登板就承擔首敗。

成晉敲出3安打，第6局揮出滿貫砲，第7局再補上2分打點安打，為猿隊打下保險分，單場囊括6分打點，無懸念獲選單場MVP。

意外插曲是猿隊先發投手霸林爵情緒大暴走，4局下面對王苡丞的打席，最後一顆偏低進壘的球未獲青睞，形成保送，霸林爵氣到開罵、比畫進壘高度，主審彭楚雲先是給出警告，霸林爵的怒火未見停止，最終遭到驅逐出場，回到休息區後持續飆罵，「D」開頭及「F」開頭髒字連發。

霸林爵先發3局被敲4安打、失2分，以無關勝敗收場，從9月26日後就沒拿過勝投。猿隊提前啟動牛棚作戰，贏下這場打擊大混戰，兩隊合計共敲26支安打。

霸林爵 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／許基宏、陳子豪開轟逆轉 中止龍隊5連勝

中職／陳冠宇又失守領先 全季砸鍋榜光速攻上第2位

中職／超火爆！桃猿霸林爵新莊暴走 遭驅逐後連飆F開頭髒字

中職／悍將關機潮後先發輪值怎麼排？布魯斯來解惑

相關新聞

中職／觸身球擊中頭 陳偉漢：看到跑馬燈2秒

中信兄弟陳偉漢今天在比賽中遭144公里速球擊中頭部，當下倒地不起，所幸緊急送醫經診斷無腦震盪，他形容當下彷彿看到「人生跑...

中職／兄弟陳偉漢遭速球直擊頭部倒地 檢查後無腦震盪

中信兄弟隊陳偉漢被144公里速球直擊頭部、左耳流血，迅速送醫治療，兄弟球團表示，經檢查後目前無腦震盪，左耳外傷已進行縫合...

中職／144公里速球直擊頭部見血 中信兄弟陳偉漢倒地送醫

中信兄弟隊今晚與味全龍隊之戰發生觸身球意外，兄弟打者陳偉漢被144公里速球直擊頭部，倒地不起，隨後被擔架抬離球場，也被天...

中職／成晉海灌6分打點 悍將差一步確定沒季後賽可打

年度第3之爭打得超火爆，樂天桃猿、富邦悍將隊攻勢你來我往，猿隊靠成晉3安打包括1發滿貫砲，海灌6分打點，終場以10：9險...

中職／許基宏、陳子豪開轟逆轉 中止龍隊5連勝

中信兄弟隊今天兩度戰平味全龍隊，硬是將比賽拉進延長賽，結果靠著10局上許基宏、陳子豪連兩打席開轟，最終以6：3拿下勝利，...

中職／陳冠宇又失守領先 全季砸鍋榜光速攻上第2位

樂天桃猿隊左投陳冠宇又一次無法把關領先局面，今天在第6局登板，面對6人次只解決1人，遭范國宸敲出逆轉2分打點安打，近8場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。