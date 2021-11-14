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中職／許基宏、陳子豪開轟逆轉 中止龍隊5連勝
中信兄弟隊今天兩度戰平味全龍隊，硬是將比賽拉進延長賽，結果靠著10局上許基宏、陳子豪連兩打席開轟，最終以6：3拿下勝利，中斷龍隊5連勝，也將統一獅隊的封王魔術數字凍結在M3。
龍隊今天在2局下連敲三支長打、攻下2分，曾陶鎔陽春砲先馳得點，接下來林孝程敲出中外野深遠飛球，靠著腳程跑上三壘，下一棒朱祥麟二壘打再添1分。
不過兄弟在5局上追平比數，江坤宇、黃鈞聲連敲2安，加上1出局後李聖裕的保送形成滿壘，接下來許基宏安打、陳子豪高飛犧牲打，各有1分打點。
龍隊在5局上靠著曾陶鎔在滿壘時的高飛犧牲打再度超前，兄弟則是相隔2個月重返先發的林智勝有貢獻。
林智勝賽前點名中生代一起加油，許基宏、陳子豪都有貢獻，林智勝也沒閒著，在6局上敲出自9月11日後的首支安打，接著推進、暴投上三壘，並靠著黃鈞聲的安打跑回追平分。
兩隊正規9局打完仍平手，不過10局上許基宏先敲出一發左外野陽春砲，下一棒陳子豪也補上一發同方向全壘打，這是陳子豪本季第12轟、生涯第98轟，林智勝也敲出二壘打，再靠著岳東華安打得分。
兄弟先發投手呂彥青5局被敲8支安打，另有6次三振、1次保送，失3分無關勝敗，勝投落在9局下緊急登板、投了1.1無失分的李振昌身上。
今天在3局上比賽一度暫停，兄弟打者陳偉漢被柯西諾的觸身球砸中頭部，緊急送醫治療，所幸經電腦斷層檢查後，目前無腦震盪，左耳外傷也已縫合，後續持續觀察。
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