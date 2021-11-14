中職／陳冠宇又失守領先 全季砸鍋榜光速攻上第2位

樂天桃猿隊左投陳冠宇又一次無法把關領先局面，今天在第6局登板，面對6人次只解決1人，遭范國宸敲出逆轉2分打點安打，近8場出賽5度救援失敗，光速攻上全季砸鍋榜第2位。

猿隊今天在新莊球場面對富邦悍將隊，先發投手霸林爵只投3局，第4局因對好壞球判決不滿情緒大暴走，遭到驅逐出場，猿隊提前啟動牛棚作戰。

猿隊6局上剛靠成晉滿貫砲逆轉，陳冠宇在6局下登板，把關6：5領先卻沒守成，接連被敲安打、四壞、觸身保送形成滿壘，范國宸的安打掃回2分打點逆轉。

陳冠宇面對6人次，只取得1個出局數，被敲2安打、2次四死球保送，失2分都是責失分，防禦率仍在6.08高掛。

陳冠宇在10月29日後的8場出賽，共有5場救援失敗，光速攻上全季砸鍋榜，味全龍隊廖任磊的6次為最多，陳鴻文、陳冠宇5次並列第2，接著是李振昌、陳韻文、鄭鈞仁、王尉永的4次。