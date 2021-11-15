中職／味全龍華麗蛻變 明年各隊皮要繃緊了

味全龍最近氣勢如虹，季末強拉尾盤，放眼明年球季，味全雖然並非奪冠熱門，但確實有本錢與其他4隊競爭，要打進季後賽也不是不可能的事。

味全擁有全聯盟數一數二的先發輪值，「左右護法」王維中、徐若熙實力無須贅述，明年若能留下單季12勝的伍鐸，加上「鋼龍等級」洋投，搭配能吃局數的林子昱，可能轉先發的廖任磊，先發投手群實力相當可觀。

味全龍兩大本土投手王維中(右)與徐若熙(左)雖然都只有3勝，但目前防禦率分別為2.78和3.11，明年球季可望對味全龍有更大的貢獻。 聯合報系資料照片

田澤純一本季豪取29次救援成功，味全應該會想辦法留住這名日籍守護神，牛棚方面，呂偉晟、羅華韋、陳冠偉、劉家愷、林逸達本季都有令人印象深刻的演出，隱憂在於，味全牛棚可用之兵不算多，季中投手調度一度捉襟見肘，本季牛棚防禦率4.64位居聯盟墊底，球隊要更上一層樓，這點必須有所提升。

今年味全不少新秀野手有亮眼表現，包括郭天信、李凱威、蔣少宏、張政禹，不過，就像牛棚問題一樣，球隊板凳深度不足，一、二線選手落差不小，劉基鴻、董秉軒、黃柏豪、林孝程、張祐銘明年能否持續成長是關鍵。

龍隊中外野手郭天信(右)打擊率3成，且跑出20次盜壘成功，是球隊的一大驚喜。 聯合報系資料照片

味全打線以吉力吉撈．鞏冠為核心，下季可能採雙洋砲彌補長打火力不足的缺陷，本季味全團隊長打綠0.337，低於聯盟平均的0.365，加上中生代的吳東融、劉時豪、陳品捷、曾陶鎔，他們形成球隊安定力量。

若純以一軍陣容而論，味全確實有能耐和各隊一搏，只是，例行賽打120場，明年味全要逐鹿中原，必須盡量避免重大傷兵潮，畢竟味全二軍農場能打硬仗的球員並不多，另外，跑壘、短打、打帶跑等戰術執行必須更細膩，閱讀比賽能力也須強化。

好在，中職採上、下半季制，如果林子偉決定返台投入中職選秀，手握狀元籤的味全很可能挑走林子偉，打線、內野防線大升級，又可以比別多多用1名洋將，若洋將戰力有效發揮，誰說明年下半季味全無力衝擊季冠軍？

林子偉若是明年加入中職選秀，很可能會由味全龍在首位挑走，對龍隊的即戰力勢必有很大的提升。 聯合報系資料照片

而且，中職只有5隊規模，要拿季冠軍，除了自身有足夠本錢叫板，有時別隊犯錯正是味全機會，像是兵強馬壯的富邦悍將無法有效整合，或是有球隊遭遇重大傷病困擾。

當然，職棒不是只看一年，未來如果味全要長期強盛，就得走像中信兄弟的路，擁有完善的二軍訓練基地、有效率的農場養成系統、精準的選秀眼光策略，還有，肯砸錢買更好的洋將。

可以預見的是，明年味全絕非軟柿子，各隊應該也不會把他們當作「提款機」，覺得對戰能取得高勝率，只要5隊實力拉近，比賽品質提升，對整個聯盟發展絕對是正面的。