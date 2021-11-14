重光盃／福林靠守備搶連勝 崇學林仕文好投又演神滑壘

第十三屆重光盃全國少棒錦標賽14日續戰，澎湖講美國小「洋砲」歐子喬單場3安、4盜，但台北福林國小靠著先發投手王元甫加上守備團隊合作，以6：2拿下二連勝；台南崇學國小則以9：6險勝台東卑南國小。

台北福林本屆以全六年級姿態出征，戰力、默契都高人一等，今年桃園盃才在冠軍賽擊敗講美國小，今天靠著王元甫關鍵二壘安打，送回超前分，也點燃全隊攻勢攻下5分，並靠著守備化解失分危機。

王元甫今天先發2.2局，送出2次三振、丟1分，但移防三壘後連續發生兩次失誤，福林總教練章子健立刻將他換到游擊，「表情就不對了，他是很在意自己表現的小孩子，把他換去守游擊讓他換個心情。」此後未再失誤。

「沒有很緊張，就是選直球打，因為我對直球比較擅長。」提到關鍵打擊，王元甫充滿自信，但坦言自己不擅長打變化球，「不至於打不到，但常會打成滾地球，還在學習怎麼應對。」

不過南非、台灣混血的歐子喬爆發力驚人，單場3打數3安打、4次盜壘，屢在游擊防區展現超齡臂力，讓福林嚇出一身冷汗，章子健說：「歐子喬真的很傑出，投打守都很優異，今天我們是贏在團隊。」

台南崇學前役以11：0輕取台北社子國小，今天碰上台東卑南一路膠著，卑南不斷以盜壘、強迫取分等小球戰術壓迫，但崇學投手林仕文、張鈞倫與內野守備總能化險為夷。

今天的功臣林仕文主投2.2局掉4分，有3次三振，進攻也有建樹，3局下半他從二壘推進到三壘時，眼見對方本壘「鬧空城」決定向前衝，還巧妙躲過捕手觸殺搶下保險分。

林仕文家住關廟，為了圓棒球夢，母親每天開半個小時的車送他上學，他也沒有辜負媽媽的用心，下課回家還會自主重訓，在三樓放置器材、槓片，改造成「小小健身房」。

今年崇學校內多了一座「光電練習場」，由校長洪榮進牽線，找來廠商替學校打造全新的太陽能室內打擊場。

崇學總教練歐陽昱岑表示：「我希望學生早上時間都留給學科，也能睡飽一點，所以只練下午，但下雨就等於一天沒得練。很謝謝學校提供這麼好的場地。」