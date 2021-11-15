日職／墊底軍同翻身很勵志 總冠軍賽少年強投大對決

2021年日本一總冠軍賽將在11月20日（本週六）在大阪京瓷巨蛋球場點燃戰火，將為今年的日本職棒賽季創造最後一波高潮。出場的兩隊養樂多燕子、歐力士猛牛之間有許多共通點，也是這個系列賽有趣的地方。

除了9月2日筆者在《鹹魚大翻生 兩聯盟寫相同勵志劇本？》文中所分析，兩隊不僅去年都是整季勝率不及4成的墊底隊伍，而且大概這幾年球迷會直接聯想到的墊底球隊也都不脫這兩隊。養樂多、歐力士過去5年都是3次墊底，最近兩年（2019-2020）也都是連續吊車尾，兩支爭冠球隊之間有著許多共通點以及驚奇點。

兩隊最後奪下聯盟優勝的過程都不輕鬆，歐力士與羅德之間只有2.5場勝差，養樂多甚至與阪神打完143場例行賽之後拚到無勝差，只以千分之五的勝率差距贏下優勝錦旗。兩隊就連打到CS（Climax Series）季後賽的過程都很雷同，都是打到G3以2勝1和晉級日本總冠軍賽，完全不給對手機會，展現真正的聯盟王者風範。

歐力士監督中嶋聰第一年扶正就領軍拿下洋聯優勝，下一個任務是幫助歐力士奪下相隔25年的日本一優勝。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

今年的日本一優勝錦旗由中央、太平洋兩大聯盟的優勝球隊爭奪，符合大多數捍衛「日本一決戰價值」，主張日本一總冠軍賽就應該由兩聯盟優勝球隊進行決戰的球迷期待。尤其，羅德今年戰績與歐力士接近，若是出線打總冠軍賽還說得過去。萬一最後中央聯盟是由例行賽勝率連5成都不到的巨人隊勝出，那可就真的免不了尷尬，季後賽的賽制問題也免不了要再度被提出來好好檢討一番。

以兩隊的戰力以及強度來說，這勢必是一個精采的可期的系列賽，不過少了巨人、阪神、軟銀等人氣球隊撐場，轉播單位可能就要頭疼了。雖然很多人都覺得已經看膩了過去7年中6度有軟銀或是連續兩年「軟銀對巨人」的戲碼，但是來的是養樂多、歐力士兩支非高人氣球團，就票房、轉播等商業考量以及全國性的關注度來說，許多人內心應該也是五味雜陳。

不過這次總冠軍賽還是有不少賣點。這是繼1995年之後再度出現的「養樂多VS.歐力士」戲碼，26年前的兩隊決戰，養樂多、歐力士分別是由野村克也、仰木彬兩大名監督領軍，進行一場「野村ID野球」與「仰木魔術」的對決。最後養樂多技高一籌，成功封鎖住歐力士強打鈴木一朗，以4勝1敗獲勝。不過過程中戰局並非一面倒，第二戰到第四戰都打入延長賽，還有歐馬利大戰小林宏纏鬥14球的經典對決，留下許多動人的畫面。

高津臣吾1995年總冠軍賽拿下1勝2救援成功，是幫助養樂多打敗歐力士的主要功臣。 擷圖自養樂多燕子官方推特

而今年帶領養樂多、歐力士的兩隊監督高津臣吾以及中嶋聰當時都是陣中的主力選手。高津臣吾擔任守護神拿下1勝2救援成功，中嶋聰則是前三戰的先發捕手。

1995年總冠軍賽的第一戰是由洋投布洛斯（Terry Bross；14勝5敗、防禦率2.33）迎戰41歲的老將佐藤義則（4勝2敗、防禦率3.86）。今年則可望由20歲的奧川恭伸（9勝4敗、防禦率3.26）對上不過23歲就已經躍升當今日本最強投手的山本由伸（18勝5敗、防禦率1.39）。兩大「少年強投」的對決，可望為系列賽挽回不少話題以及人氣。

歐力士王牌山本由伸是今年澤村賞最大熱門，主投總冠軍賽1、4、7戰的機會甚高。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

養樂多上次奪下日本一是2001年，歐力士則更是要回溯到1996年，至今都超過20年，因此無論哪一隊奪冠都具有相當重大的意義。但對整個中央聯盟來說，自從2012年巨人隊以4勝2敗戰績擊敗日本火腿以來，已經是8連敗給太平洋聯盟球隊，加上長期以來跨聯盟交流賽的居下風，養樂多這一次肩負的還有為中央聯盟迎回顏面的任務。