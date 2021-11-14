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中職／球季長到懷疑人生 高國麟解鎖單季百安關卡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高國麟生涯首度完成百安賽季。報系資料照
高國麟生涯首度完成百安賽季。報系資料照

富邦悍將高國麟今天在第3局敲出內野安打，本季集滿百安，這是他打到第6年首度完成百安賽季，他一向給自己的目標都是「比前一年更好」，百安這類里程碑從來不在他的預期內。

今年是高國麟在一軍的第6個賽季，從去年的85安再提升，今天在第3局跑出內野安打，已是他今年的第100安，

被問到今年才首度完成單季百安會不會覺得有點慢，高國麟回應：「不會啦！每一年都有持續進步，是我想要看到的，不會設想百安這類目標，每一場去把握當下、做到最好，今年就狀況還不錯，所以有比較好的成績，代表季後做的東西都有幫助到我今年。」

高國麟笑說，今年賽季拉得很長，把自己該做的事情做好，今年因腳傷休了一個月左右，希望先健康打完最後一周。語畢感嘆，「只是今年球季真的很長，打到有點懷疑人生。」

悍將隊投手、野手都有不少選手陸續關機，高國麟自認還很年輕，看著新人們上一軍體驗，他也很有感觸：「如果這幾場學習到一些東西，對生涯也是很好的開始，我剛進職棒時沒有這種上來打個幾場的機會，這種機會很難得，希望他們可以好好享受比賽、學習。」

高國麟 富邦悍將

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