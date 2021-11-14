中職／擄獲兩洋投的心 蔣少宏靠得是「習慣」

味全龍隊洋投布里悍、伍鐸先後離隊，最後一戰賽後都感謝捕手蔣少宏，這名菜鳥捕手是如何掌握洋投的心？蔣少宏的答案很簡單：「多去習慣他們。」

布里悍在4月下旬離隊前，特別說「我深愛少宏」足證兩人場上默契，離別前還贈送蔣少宏一雙印有美國國旗的襪子，最近龍隊幾場連勝，蔣少宏剛好就穿在腳上，蔣少宏說：「因為穿起來很舒服。」

而昨天是伍鐸本季告別作，7局失2分的表現獲選單場MVP，特別拉蔣少宏上台一起領獎，伍鐸也說：「少宏很重要，沒有他，我不可能有今年這樣的表現。」

伍鐸想要把單場MVP給蔣少宏，蔣少宏表示：「我跟他說沒有，你投得比較好，這是你的，但心裡滿開心的。」

擄獲兩名洋投的心，蔣少宏認為自己其實就是去習慣、記憶他們的投球模式，「兩人都很會用頭腦去打球，布里悍球快一點，但是兩人都是用控球、位置，讓打者打不好。」

從布里悍、伍鐸身上，蔣少宏也學習到心態的不同，「他們雖然球數落後，但都很勇敢去對決打者。」蔣少宏認為兩人就算球數落後也會拉回來，「是滿會控制場面的投手」。

至今天賽前，蔣少宏本季蹲捕了641局，僅次於統一獅隊林岱安的730.2局，因為劉時豪受傷，在一軍第一年扛起主戰捕手重任，蔣少宏坦言一開始沒想到有這個機會，而打到這邊多少也有點疲倦，剛好學習調整。

「第一年有這麼多機會，很珍惜。」蔣少宏雖然有機會爭取金手套獎，但他認為一軍經驗更是寶貴收穫，「學到滿多，但同樣錯誤會再犯，要趕快進步」。