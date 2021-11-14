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中職／超火爆！桃猿霸林爵新莊暴走 遭驅逐後連飆F開頭髒字
樂天桃猿隊洋投霸林爵今天在新莊球場脾氣大暴走，4局下偏低的球路未獲青睞，激動表達意見，遭主審彭楚雲驅逐出場，他在場上持續叫囂，就連回到休息區後仍續噴「F」開頭髒話，場面相當火爆。
猿隊今天遭遇富邦悍將隊，由霸林爵先發，先在第2局挨了辛元旭的兩分砲，第4局面對王苡丞的打席，最後一顆幾乎在膝蓋以下進壘的球，主審沒撿，形成保送，霸林爵持續朝主審嗆聲、比畫進壘高度。
主審彭楚雲先是給出警告，霸林爵的怒火未見停止，最終遭到驅逐出場，他把球用力一摔，持續朝主審飆罵，總教練曾豪駒也上場了解狀況，霸林爵回到休息區後，持續出口「D」開頭及「F」開頭髒話，場面超火爆。
霸林爵先發3局被提前趕下班，猿隊由許峻暘接手投球。
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