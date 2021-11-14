中職／洪總有說一句話 董子恩謹記練得多就不會怕

富邦悍將隊的新秀「開箱」開出連環驚喜，董子恩10日敲出首安，11日的首轟棒打陳禹勳，生涯首安、首轟都比哥哥董子浩更早出現，他也透露第一時間就收到哥哥的恭喜，「要我往後更努力一點，看可不可以繼續待在一軍。」

董子恩為悍將隊今年選秀第3指名，季末拉上一軍體驗，11日敲出首轟，對董子恩而言也是久違的全壘打，他坦言沒想到會飛出去，回憶上次開轟時間，「國中新世代盃，球場滿小的（后里球場）。」

董子恩有個年長7歲的哥哥，也就是效力樂天桃猿隊的董子浩，生涯因為傷病困擾，至今僅在一軍出賽4場、5打席，首安尚未出現，更別提首轟。

董子恩上一軍，帶著來自哥哥的期許，他說：「他有說希望我可以把首安那些全部打出來，他期許我的有做到，就滿開心的。」董子恩的首安球、首轟球都還留在自己那裡，今天爸爸、媽媽到場看球，他計畫讓他們把紀念球一起帶回去。

董子恩在一軍感受到與二軍明顯的強度落差，也把總教練洪一中的提醒放在心上，「洪總有說一句話，站上去會緊張是一定的，就是要練得多，讓自己在場上做得出來，在場上就不會怕。」