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女子棒球體驗營台中登場 運動局：綻放女孩棒球熱情

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
女性學童棒球體驗營學員大合照。圖／台中市政府運動局提供
女性學童棒球體驗營學員大合照。圖／台中市政府運動局提供

「2021『女子女子』來打球-女性學童棒球體驗營」由台中市政府運動局、台灣女子棒球運動推廣協會、台灣向日葵女子棒球協會合辦，今天上午在金龍棒球場舉行，吸引來自台中、彰化及南投約30名女性學童參加，由領有專業證照的女子棒球教練親自指導，展現女力對棒球運動的熱情。運動局表示，市長盧秀燕重視女性運動發展，積極舉辦多元女性運動，盼透過學童體驗營逐步培養女性棒球運動人才。

運動局表示，體驗營的主要對象為4至9年級的小女生，但考量不少愛好棒球的女性在成長過程中，希望能參與學習甚至接觸棒球，因此活動也開放「16歲以上、零棒球基礎女性」報名。這次師資邀請到2006至2014年世界盃女子棒球錦標賽國手、曾任中華職棒興農牛棒球營隊教練曾于瑛，以及現任淡水國中棒球隊教練、2018至2019年世界盃女子棒球錦標賽全明星捕手、第4屆到第9屆女子棒球國手李詩芸，讓女孩們開心體驗與學習。

台灣向日葵女子棒球協會理事長陳雅嵐指出，該會致力提升國內幼棒、少棒等基層球隊女生球員的比例，希望能透過參與體驗營的方式提升女性對於棒球運動的認識，讓更多女生有機會能一起投身棒球運動，促進大眾關注台灣女子棒球的發展與成績。

運動局指出，盧秀燕市長上任後，積極推動女子運動，除女性學童棒球體驗營，運動局也促成舉辦全國女子棒球錦標賽、台灣女子棒球聯賽、台中女力女麗等活動，盼藉此讓更多女子運動員能有展現自我的機會，也提升女性對運動的熱情。

棒球 中華職棒

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