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中職／田澤純一搶救援王進入射程 葉總：不給機會也怪

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職味全龍終結者田澤純一。圖／報系資料照
中職味全龍終結者田澤純一。圖／報系資料照

味全龍隊「終結者」田澤純一連三天登板，昨天收下本季第29次救援成功，雖然考慮減少出賽頻率，但是有機會挑戰救援王之下，總教練葉君璋說：「還是尊重他的意願」。

田澤純一目前救援成功數僅落後給統一獅隊陳韻文的32次，龍隊剩下6場、獅隊剩4場，不是沒有追趕機會，葉君璋表示：「就算想讓他拿，但也要有（救援）機會。」

昨天的3分差比賽，田澤純一再次上場幫助龍隊以5：2擊敗中信兄弟隊，龍隊近期5連勝，田澤自然出賽頻頻，昨天投手教練詢問意願下，田澤也有意爭取救援成功，才造成連3天出賽。

葉君璋表示，相信30次救援成功對田澤純一較有意義，「昨天正常情況下不會派他，但也要尊重他，如果他想挑戰，我們不給他機會也怪怪的，但不會強迫他。」

田澤純一至今出賽57場，與富邦悍將隊曾峻岳並列聯盟投手最多，但曾峻岳已經「關機」，田澤雖然日前開玩笑說「大叔也想關機」，但看起來有機會獨居第一。

葉君璋透露，田澤純一有時也會說自己「累了」，但是高張力賽事後的疲憊，球速也沒問題，「沒聽他說過手不舒服，選手穩不穩定，看他訓練就知道，他每天都能夠堅持訓練、做好功課，才能保持健康」。

田澤純一 葉君璋 曾峻岳

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