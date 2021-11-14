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中職／不只有龍王 郭俊麟廣納開刀前輩建言讓生涯更長
郭俊麟預計在17日先發對上統一獅隊，本季在一軍的第2戰就是他的最後1場出賽，對於在5月一度復健進度卡關的他來說，每一戰都步步為營，把許多開刀前輩們的提醒放在心上，其中也包括「龍王」王維中。
去年6月進行TJ韌帶置換手術，郭俊麟原本期望在今年下半季一開始就能投入戰線，但5月時復建進度停滯，每次投球都覺得不舒服，讓他一度洩氣，擔心今年可能連二軍都來不及了，最終趕在季末升上一軍先發兩場。
身為TJ前輩的王維中先前透露，「我是有跟他說，按照你自己身體狀況，今年球季快結束了，可以稍微丟一下，但是不要過量，我那年開刀也是這樣，丟了一兩場復健賽就球季結束。」還自嘲：「還好自己有經歷過，可以跟他分享。」
郭俊麟也聽進建議，「他是說不要太勉強上去丟，已經球季尾聲了，也不用強迫自己一定要怎樣，今年以健康為主，重點放在明年為主會比較重要。」
不只是王維中，郭俊麟也請教過很多曾開過刀的投手，「碰到撞牆期該怎麼保護自己，像是禹勳、冠宇，他們都是有開過刀的，偉晟也是會跟我講，多問對自己有幫助，讓職業生涯可以拉得更長。」
郭俊麟預計在17日先發，也是他的本季最終戰，投手教練布魯斯目前並未告訴他球數限制是多少。郭俊麟表示，「他是希望我不要在注重自己的用球數，怕我會沒辦法用自己本來的感覺去丟，會不想浪費用球數，該投壞球時不投，要專心對決每個打者就好，他們會幫我注意。」
郭俊麟更大的課題在明年賽季，要以100％健康的狀態投入春訓，他透露接下來的規畫，「有安排我秋訓，球季結束後休一到兩個禮拜，和復健師討論接下來的運作。」
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