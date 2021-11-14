聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／獅象齊陷低潮 助總：有季後賽都有壓力
統一獅隊近期陷入4連敗，中信兄弟隊11月戰績1勝5敗，兩支有季後賽門票的隊伍一起陷入低潮，兄弟總教練林威助指出，有機會打進季後賽的隊伍都會有壓力，包括樂天桃猿隊在內。
「因為有機會才有壓力。」林威助說：「因為有機會才有壓力，去突破這個壓力，才會更上層樓，這個壓力不是壞的。」
林威助舉例，打台灣大賽或是入選中華隊去比國際賽，一定都會面臨到壓力，也是對球員的考驗，「要怎麼告訴自己去突破，用什麼心態去解決打者、跟投手對決？」
兄弟投手陳琥昨天練習時腿部拉傷，加上今天疼痛感加劇，今天下放二軍，例行賽確定休兵，拉上官大元遞補，林威助表示，陳琥明天會去檢查，雖然擔心，但就看報告如何，或許季後賽還有機會上場。
因應陳琥受傷，兄弟今天先發投手更改為呂彥青，呂彥青與鄭凱文是目前兄弟陣中穩定先發的土投，另外也考慮拉上黃恩賜測試。
備戰季後賽的階段，助總表示，不管投手、野手都會多去評估，看是否帶進季後賽，不過本土投手有可能安排中繼，「外籍投手還是會以先發為主」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言