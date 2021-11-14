中職／獅象齊陷低潮 助總：有季後賽都有壓力

統一獅隊近期陷入4連敗，中信兄弟隊11月戰績1勝5敗，兩支有季後賽門票的隊伍一起陷入低潮，兄弟總教練林威助指出，有機會打進季後賽的隊伍都會有壓力，包括樂天桃猿隊在內。

「因為有機會才有壓力。」林威助說：「因為有機會才有壓力，去突破這個壓力，才會更上層樓，這個壓力不是壞的。」

林威助舉例，打台灣大賽或是入選中華隊去比國際賽，一定都會面臨到壓力，也是對球員的考驗，「要怎麼告訴自己去突破，用什麼心態去解決打者、跟投手對決？」

兄弟投手陳琥昨天練習時腿部拉傷，加上今天疼痛感加劇，今天下放二軍，例行賽確定休兵，拉上官大元遞補，林威助表示，陳琥明天會去檢查，雖然擔心，但就看報告如何，或許季後賽還有機會上場。

因應陳琥受傷，兄弟今天先發投手更改為呂彥青，呂彥青與鄭凱文是目前兄弟陣中穩定先發的土投，另外也考慮拉上黃恩賜測試。

備戰季後賽的階段，助總表示，不管投手、野手都會多去評估，看是否帶進季後賽，不過本土投手有可能安排中繼，「外籍投手還是會以先發為主」。