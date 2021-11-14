中職／陳琥腿部輕微拉傷待檢查 黃恩賜有機會回一軍先發

中職中信兄弟隊投手陳琥腿部輕微拉傷，例行賽應該不會再出賽，檢查過後才能評估能否參加季後賽；兄弟例行賽最後5戰，本土投手黃恩賜有機會先發出賽。

中華職棒中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，原訂先發投手為本土投手陳琥，但陳琥因為腿部輕微拉傷，兄弟改由本土投手呂彥青先發。

兄弟總教練林威助賽前接受聯訪表示，陳琥昨天練習時回報有點拉傷，後來又嘗試投了一下、說不太行，今天疼痛感又比昨天更多一點，讓陳琥先下二軍，接下來的例行賽應該不會再出賽。

林威助表示，陳琥明天會去醫院檢查，當然會擔心他的狀況，但還是要看報告結果才有辦法評估後續季後賽會不會帶入名單中。

兄弟隊土投鄭凱文近2場先發表現不如預期、吞下2連敗，昨天與味全龍隊交手，先發投5局被敲10支安打，包括1發全壘打，失掉5分皆為責失分，例行賽是否還會再先發，林威助表示，要跟投手教練討論，畢竟鄭凱文前幾年都是後援出賽，今年角色轉換可能也有影響。

今天賽後兄弟本季例行賽剩5場，先發輪值怎麼安排，林威助表示，洋投羅傑斯先發二軍出賽被強襲球擊中小腿，還要觀察恢復狀況，有可能4名洋投都會出賽，但不一定會都投先發，先前下二軍調整的本土投手黃恩賜也可能回一軍先發，球隊也藉此機會評估季後賽投手戰力和調度。