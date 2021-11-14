中職／悍將關機潮後先發輪值怎麼排？布魯斯來解惑

中職球季拖太長掀起「關機潮」，富邦悍將隊下周的先發輪值安排將有變動，投手教練布魯斯透露規畫，5位先發投手大致有譜，郭俊麟則表訂在17日先發出賽。

悍將隊已有江少慶、陳鴻文、陳仕朋、楊彬等人都陸續關機，今天原訂由羅力先發，他因身體不適而臨陣換成優瑪代班，也牽動下周先發安排。

悍將隊下周還有5場比賽要打，被問到先發投手安排時，布魯斯坦言會有很大調整，「因為今天羅力不舒服，還是要看今天的狀況，再做接下來的安排。」包括游霆崴會在這場待命長中繼。

布魯斯指出，可以先發的選項仍有好幾個，下周預計啟用游霆崴、郭俊麟、范玉禹、迪倫，羅力則要看他接下來的恢復狀況，但下周預期會出賽，人手吃緊的話也可能從二軍輪調。

郭俊麟9日在一軍開箱，先發2.2局被敲3安打、失1分，送出5次三振，最快球速144公里，預計在17日再投一場，也是他的本季最終戰，接著將投入秋訓。

布魯斯表示，郭俊麟的設定球數會比前一場多，但不希望他拘泥在球數上，「不希望他分心在球數限制上，讓他在場上享受自己的投球表現，投球執行能力可以看得出他的疲勞程度，我們會持續監控。」