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中職／開始懂得放大優點 曾總點名張閔勛明年主戰捕手

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張閔勛。記者陳宛晶／攝影
張閔勛。記者陳宛晶／攝影

連同今天在內，張閔勛連續8場先發蹲捕，在樂天桃猿隊捕手安排上是罕見調度，教練團對他的信任感扶搖直上，總教練曾豪駒期望他明年可以扛起主戰捕手；張閔勛談起蛻變關鍵，在於從失敗中得到的養分。

張閔勛一度因傳球問題轉往外野，最終仍回到熟悉的捕手位置，但其實今年季初仍在一軍場上有過離譜的阻殺暴傳。他在10月初重返一軍後，展現截然不同的蹲捕自信，投手的反饋也很正面，先前有黃子鵬豎起大拇指，菜鳥林子崴先發好投，也大大感謝了捕手功勞。

張閔勛的蛻變，曾豪駒全看在眼裡，「這次真的很不一樣，以前他會在乎不好的地方，像是懷疑自己的阻殺能力，就會一直糾結在這裡，但忘了自己在配球、引導上給投手的安定感，這才是他的優點，這次上來有去注意自己的優點，反而在傳球上也有所突破。」

近期重用張閔勛，曾豪駒認為他的配球、引導都給投手很大安定感，節奏掌握也好，「投手情緒上比較不穩時，他的暫停都喊得恰到好處。」

張閔勛談到「變身」關鍵，他說：「在失敗的過程中找東西，心裡一直灌輸自己，其實這幾年問題都是這樣，最大敵人還是自己，自己要去改變、克服。」

傳球阻殺仍是他的罩門，但現在他懂得換個角度去看，「有時阻殺沒殺死對方，對我來說已經沒有很重要了，最重要的是怎麼和投手配合，準備解決下一個打者。」

張閔勛今天是本季在一軍的第24場出賽，早已是生涯新高，連8場蹲捕儼然主戰捕手待遇，曾豪駒也不諱言，明年春訓對他的期待是要扛下主戰捕手。

張閔勛坦言，進來中職後，不曾在一軍有過這麼頻繁的出賽，「感謝教練給我這樣的機會，還滿開心的，雖然打擊貢獻沒有很高，但盡量把我能做的做好，雖然很累，可是我覺得還滿幸福。」對於教練寄與的主戰捕手期待，他說：「春訓再來調整有點慢，希望在放假的那一個月就先把自己準備好，讓教練可以用。」

張閔勛 曾豪駒 樂天桃猿

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