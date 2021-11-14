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中職／板起臉練習 林智勝回先發：專注力放在場上

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊林智勝今天擔任先發。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊林智勝今天擔任先發。圖／中信兄弟隊提供

「大師兄」林智勝相隔2個月再度回到中信兄弟隊先發打線，今天擔任第六棒、指定打擊，在球隊需要老將時上陣，林智勝認為不是只靠老將，「一個人不會強，九個人才會一起強」。

林智勝今天賽前在天母球場練習，臉上少了過往的招牌笑容，他說，今年球隊氣氛比較專注，「把專注力放在球場上，我還是會笑，但不會像以前那麼神經，該專注還是專注、該笑就笑。」

林智勝上一次先發是9月21日，隔天下放，11月13日回到一軍，昨天代打對上伍鐸雖未敲安，但他認為感覺不錯，「畢竟很久沒有在一軍上場，又對到今年很好的洋將，自己有做到想要的細節」。

總教練林威助也認為林智勝昨天擊球感覺不錯，「期待他致勝的一擊，不管場上、場下，有老將當然會穩定軍心。」

林智勝也知道教練團隊自己的期待是「適時一擊」，在二軍調整好狀態，「要把自己先準備好，教練才會去用你。」林智勝也引用助總之前說過「有的人只有一次機會」，自己就好好把握。

至於另一個老將角色，林智勝認為，目前陣中球員如王威晨、許基宏陳子豪、詹子賢都有過不少次大賽經驗，大家一起去幫助球隊，「不只有老將，因為一個人不會強，九個人才會一起強」。

林智勝也提及近期心態改變，看到鈴木一朗在書中闡述，「上去比賽的表現是注定的，可以把握就是練習到比賽，不管安打、三振、失誤，都是自然發生，只要練習的時候沒有鬆懈。」也讓林智勝現在更能以平常心去面對結果。

中信兄弟隊林智勝今天擔任先發。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊林智勝今天擔任先發。圖／中信兄弟隊提供

林智勝 許基宏 陳子豪

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