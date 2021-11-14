MLB／教學方式獨樹一幟 新庄剛志發IG教外野手長傳

火腿隊新任監督「BIGBOSS」新庄剛志花招百出，繼訂出「十三條公約」、練球時頻頻「變裝」，他還在IG秀出肌肉，勉勵清宮幸太郎減重，昨他更發出影片教導外野手長傳姿勢。

新庄剛志過去的守備位置其實就是外野手，也擁有「雷射肩」能力，昨天他就在個人IG放上自己過去長傳本壘時的影片，以此做為教材提點火腿隊外野手。

影片中，左半部是面對腳程普通的跑者時，中外野手傳球一個彈跳進捕手手套；右半邊則是遇到腳程快的跑者時，外野手傳球仰角較高。新庄剛志也說明：「其實長傳一個彈跳也可以，但不要傳得比右邊影片中的高度還高。」並要球員們練習時多加運用這個技巧。