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日職／汗臭、身材走樣下二軍？ 新庄剛志又有創新想法

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊監督新庄剛志希望球員展現個人風格，但也要注意個人形象。圖／取自新庄剛志個人IG
火腿隊監督新庄剛志希望球員展現個人風格，但也要注意個人形象。圖／取自新庄剛志個人IG

日本職棒火腿隊新監督新庄剛志再度展現「BIG BOSS」風格，歡迎選手展現特殊造型，反而是沒有打理好個人形象，例如髮質受損、身材走樣，就要下二軍，不過是在個人IG上的發言，並非正式規定。

火腿隊投手伊藤大海在秋訓時頂著一頭長髮，日前受訪時表示，頭髮已經留了一年，如果要剪短會有些不捨，不過新庄剛志在個人IG上分享此則新聞，並留言說道：「有個性的髮型、服裝、發言，都非常歡迎。」

然而，新庄剛志也補充說：「但是如果是髮質受損、身體骯髒、有汗臭、過時服裝或是身材走樣，不照顧自己形象的球員，就要下二軍囉。」最後面附上一個笑臉符號。

新庄剛志球員時期就是特立獨行的風格，今年接任監督後，光是秋訓就猶如伸展台，不斷變化服裝搭配，這樣的言論也引起日本球迷討論，有人說，「帥哥會變多」、「應該要放在徵才內容裡」、「棒球要進入新時代了」。

新庄剛志

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