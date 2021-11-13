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中職／龍隊10月後戰績衝第一 葉總笑呵呵開心選手成長

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊拉出5連勝。記者許正宏／攝影
味全龍隊拉出5連勝。記者許正宏／攝影

味全龍隊季末嗆翻，今天再以5：2擊敗中信兄弟隊，取得5連勝，10月後戰績17勝11敗1和居5隊之冠，總教練葉君璋頻頻被捕捉到笑呵呵的畫面，賽後也笑說：「真的嗎？歹勢歹勢，下次我會口罩戴著。」

龍隊今天憑藉伍鐸7局失2分好投，加上打線在6局攻破鄭凱文，單局連續4支安打出現，一口氣甩開對手，5連勝已追平團隊本季最佳，明天將挑戰6連勝。

葉總賽後大讚是「滿棒的一場比賽」，他表示，「尤其是伍鐸，把交給他的任務完成，每個投手上去都有好的表現，希望接下來可以繼續保持這樣的氣氛。」

龍隊季末拉抬聲勢，不再當各隊的勝場提款機，葉總也很欣慰看到選手的成長，頻頻被鏡頭捕捉到笑容滿面的模樣，「看到選手成長，就很替他們開心。」被虧看到蔣少宏的安打時笑得超誇張，他笑說：「真的嗎？歹勢歹勢，下次我會口罩戴著。」

葉君璋點出選手的成長，「比較好的是，不管是哪位選手都能把握，也很享受可以有表現的機會，當關鍵在自己身上時，都很有企圖心，不像上半季會在關鍵時刻、可以表現時有壓力、會緊張。」

葉君璋 伍鐸

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