中職／桃園破萬觀眾創復賽後紀錄 曾總先不計算季後賽

樂天桃猿隊本季在桃園主場最終戰，加上「動紫趴」加持，湧進10133名球迷，也以5：0擊敗統一獅隊有個好結尾，距離季後賽仍有希望，總教練曾豪駒認為不用計算太多，「一場一場來」。

猿隊湧進破萬球迷，是今年中職復賽後單場最多觀眾人數紀錄，原本為上周洲際球場中信兄弟隊對富邦悍將隊的9053人。今年最高票房出現在4月24日龍象大戰的1萬4550人。

今天賽後，猿隊領隊浦韋青帶領全隊站上球場，為今年球季做總結，並為了未能奪得上、下半季冠軍向球迷鞠躬致歉，「真的非常抱歉，但還是要感謝球員的努力，教練團也培養出許多新人。」

獅隊今晚輸球，不過拜另一場中信兄弟輸球，下半季封王魔術數字降至M3，兩隊維持在2.5場勝差，獅隊最快17日就可封王，但兄弟仍有機會翻盤，若由兄弟包辦上、下半季冠軍，全年戰績第三的猿隊就可打季後挑戰賽。

曾豪駒表示：「不用算太多，比賽也不會照計算的去走，我們就是一場一場拿下去。」對於季後賽曾總保持「順其自然」態度，更重要是今天在主場有好的結束，「對選手來說比較好，去享受這個過程」。