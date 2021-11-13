中職／伍鐸7局失2分奪12勝告別 私心想把MVP給蔣少宏

味全龍隊今天以5：2擊敗中信兄弟隊，伍鐸的本季告別作又投出一場7局失2分優質先發，得知獲選單場MVP時，私下詢問能否改給捕手蔣少宏，他的解釋也很暖心，「少宏很重要，沒有他，我不可能有今年這樣的表現。」

龍隊今天由最刻骨耐勞的伍鐸先發，這也是他的個人本季終戰，投7局共用99球，被敲9安打、失2分，取得本季第12勝，他將在下周離台，本季不再出賽。

伍鐸本季第6度拿下單場MVP，追平徐若熙，並列龍隊最多，但他在頒獎台上希望與蔣少宏共享榮耀。

伍鐸感謝蔣少宏的引導，幫助自己投出東山再起賽季，「他是很認真地選手，一整年都是與他搭配，希望可以與他分享今天比賽的喜悅。」

去年季中遭到富邦悍將隊汰換，伍鐸本季為龍隊貢獻良多，他透露：「今年回來時，就想要把之前的身手拿出來，包括訓練、表現上都有徹底做到，也要把這12勝歸功隊友，因為隊友很拚，可以拿到這樣的好成績。」他誇讚隊友們，不管生理、心理都具備站穩一軍的能耐。

龍隊已啟動與伍鐸的談約，賽後被問到此事，伍鐸表示：「我喜歡在龍隊，很感激球團願意提前談約，也希望能很快有結果。」

伍鐸本季在不被看好的情況下披上龍袍，出賽34場，20場先發裡有13場是優質內容，吃下152局，取得12勝、防禦率2.90，以洋將的身分強勢衝擊東山再起獎。