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中職／林子崴對獅7局無失分 曾總：金價謀甘丹

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊新秀林子崴生涯第二場先發就投出7局無失分的好表現，而且對手是正在爭冠的統一獅隊，讓猿隊總教練曾豪駒賽後用台語大讚：「這囝仔金價謀甘丹（這孩子真的不簡單）。」

今晚是猿隊在桃園主場最後一戰，以5：0擊敗獅隊畫下完美句點，林子崴投完7局，只被敲出4支安打，另有5次三振、1次四壞保送，拿下勝投，並與牛棚投手陳禹勳、朱俊祥聯手投出完封。

這僅是林子崴生涯第二場先發，初登板對中信兄弟隊也以5局失1分表現奪勝，曾豪駒表示：「展現出大將之風，賽前告訴他好好享受這個過程，看他確實也投得非常享受。」

猿隊今天舉行熱門主題日「動紫趴」，湧進1萬0133名觀眾，是中職復賽以來最多，面對大場面，曾豪駒認為林子崴絲毫不怯場，「他做得非常棒」。

林子崴表示，今天賽前確實有點緊張，但是踏上投手丘後感覺完全不同，「沒想到投得這麼好，這場比前一場更順。」林子崴也感謝捕手張閔勛，「他是這一場的功臣，配球上，還有危機時也會上來安撫我。」

由於林子崴在二軍用球數已經突破百球，這場投完7局只用87球，他自已想要繼續投，不過曾豪駒表示：「有好的成績時下來，對他是保護，他也把任務完成了，完美的收尾。」

林子崴賽後還要站到三壘側的應援曲，對球迷唱歌，跟今天賽前相比何者較緊張？林子崴笑說：「還是投球比較緊張，唱歌我拿手的。」

林子崴 曾豪駒 樂天桃猿

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