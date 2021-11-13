中職／龍隊5連勝當無差別水鬼 咬完獅再吞兄弟
味全龍隊當無差別水鬼，連賞統一獅隊兩敗後，今天對中信兄弟隊也狠咬一口，第6局攻下3分，成為勝負分水嶺，龍隊終場以5：2擊敗兄弟，取得5連勝，追平團隊本季最佳；兄弟輸球，也讓統一獅隊的下半季封王魔術數字下修M3。
龍隊今天由最刻骨耐勞的洋投伍鐸先發，這也是他的個人本季終戰，投7局共用99球，被敲9安打、失2分，取得本季第12勝。
伍鐸本季在不被看好的情況下披上龍袍，全季出賽34場，20場先發裡有13場是優質內容，吃下152局，取得12勝、防禦率2.90，以洋將的身分強勢衝擊東山再起獎認知。
打線歡送伍鐸，龍隊此役先在4局由李凱威二壘打、蔣少宏一壘打串聯，打下球隊的第1分，朱祥麟5局補上陽春砲，2：2進入6局下，在這一局內徹底攻破鄭凱文。
張祐銘、吉力吉撈．鞏冠、李凱威、蔣少宏連續4棒敲出安打，打退了鄭凱文，他在第6局一個出局數都沒拿到，最終先發5局被敲10安打、失5分。
龍隊曾在5月拉出5連勝，球隊氣勢正高時碰到疫情延賽，如今在下半季尾聲再爆一波高峰，這波5連勝拉抬後，下半季續居第3，其他球隊不能再把龍隊當補品。
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