中職／連擋象獅！桃猿菜鳥林子崴2連勝 連11局無失分

先抗兄弟、再擋猛獅，樂天桃猿隊新人投手林子崴今天對統一獅隊投出7局無失分的表現，幫助球隊以5：0拿下勝利，加上生涯初登板對上中信兄弟隊，已連續11局沒掉分。

進入爭取下半季冠軍的倒數時刻，獅隊卻陷入泥淖，今天輸給猿隊後，吞下本季首次的4連敗，而且連3場都出現2次守備失誤，其中5次來自三壘手。

猿隊今天第一分是靠著3局下陳晨威的二壘打拿下，不過4局下獅隊三壘手陳重廷單局2次失誤，讓猿隊攻下2分；7局下猿隊再添2分，拉開差距。

猿隊有分數進帳，猿隊先發投手林子崴更全程壓制獅隊打線，用87球投完7局，只被敲出4支安打，另有5次三振、1次四壞保送。

林子崴在11月5日的生涯首戰對上兄弟也投出5局失1分好投，該場第1局失分後就未再掉分，生涯前2場先發拿下2連勝。