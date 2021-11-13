快訊

馬斯克一周賣掉近70億美元持股 特斯拉周線狂瀉逾15%

顏寬恒、林靜儀今晚同台 顏伸手握手互道「加油」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／連擋象獅！桃猿菜鳥林子崴2連勝 連11局無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供

先抗兄弟、再擋猛獅，樂天桃猿隊新人投手林子崴今天對統一獅隊投出7局無失分的表現，幫助球隊以5：0拿下勝利，加上生涯初登板對上中信兄弟隊，已連續11局沒掉分。

進入爭取下半季冠軍的倒數時刻，獅隊卻陷入泥淖，今天輸給猿隊後，吞下本季首次的4連敗，而且連3場都出現2次守備失誤，其中5次來自三壘手。

猿隊今天第一分是靠著3局下陳晨威的二壘打拿下，不過4局下獅隊三壘手陳重廷單局2次失誤，讓猿隊攻下2分；7局下猿隊再添2分，拉開差距。

猿隊有分數進帳，猿隊先發投手林子崴更全程壓制獅隊打線，用87球投完7局，只被敲出4支安打，另有5次三振、1次四壞保送。

林子崴在11月5日的生涯首戰對上兄弟也投出5局失1分好投，該場第1局失分後就未再掉分，生涯前2場先發拿下2連勝。

林子崴 樂天桃猿 陳重廷

延伸閱讀

中職／「送頭說」不予置評 猿隊主場最後一戰放開來打

中職／對戰輸兄弟 獅隊搶台灣大賽主場優勢處不利位置

中職／黃子鵬投手犯規蝴蝶效應 獅隊6分大局轟下Ｍ4

中職／單週4戰全敗非世界末日 兄弟難關還在後頭

相關新聞

中職／連擋象獅！桃猿菜鳥林子崴2連勝 連11局無失分

先抗兄弟、再擋猛獅，樂天桃猿隊新人投手林子崴今天對統一獅隊投出7局無失分的表現，幫助球隊以5：0拿下勝利，加上生涯初登板...

中職／小龍明年摸到季後賽不無可能 但葉總有更大盤算

味全龍隊拉出4連勝，下半季戰績站上第3，總教練葉君璋坦言沒料到，龍隊明年仍然保有多1名洋將的優勢，有沒有機會摸到季後賽的...

中職／兄弟3洋投難抉擇 羅傑斯腳傷帶來新變數

統一獅隊吞下3連敗，讓中信兄弟隊再次以勝率千分之1的差距站上全年戰績第一，接下來還是必須全力求勝。談到總冠軍賽3洋投的盤...

中職／林子豪失誤哭出來 陳傑憲安慰：我更慘

統一獅隊19歲新秀林子豪昨天7局下的失誤讓對手超前，也讓獅隊最終以7：8輸給味全龍隊，8局被換下場時他哭了出來，不過學長...

中職／慶祝手勢不是學柯瑞亞 朱祥麟不想當6點半的男人

味全龍隊近期慶祝手勢創意連發，多數出自朱祥麟的小腦袋瓜，昨天他在壘上比出看手表的動作，球迷以為在學太空人隊游擊手柯瑞亞（...

中職／猛威爾表現大起大落 林岳平：有私人因素困擾

前一場7局10次三振投得虎虎生風，統一獅隊洋投猛威爾昨天先發4.1局掉6分，表現大起大落，總教練林岳平解釋，確實有些私人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。