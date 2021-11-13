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重光盃少棒／和興首戰雨過天晴 開心果葉問攻守俱佳

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
嘉義和興國小首戰功臣葉問（中）。圖／台北市棒球協會提供
嘉義和興國小首戰功臣葉問（中）。圖／台北市棒球協會提供

第13屆重光盃全國少棒錦標賽今天開賽，上午天氣不穩，但雨過天晴後，嘉義和興國小就在賽事主場地青年公園棒球場上演精采逆轉秀，上屆「桃園雙強」也全部開胡，開幕典禮上主辦人陳炳甫到場致詞，並給予小球員勉勵，宣告賽事正式開始。

陳炳甫除了是現任台北市議員，也是財團法人陳重光文教基金會董事長，多年來努力替少棒打造這場教育優先的賽事，今天他在開幕典禮上說：「因為疫情，很多活動沒辦法辦，所以現在能站在這邊看著大家打棒球，我覺得非常感恩。棒球不一定是你的職業，但希望棒球能成為每個人這輩子的興趣。」

台北市體育局長李再立表示，感謝基金會連續13年籌辦重光盃，讓台北市的小朋友有個打棒球的舞台，並感謝大會以及辛苦的教練、裁判，堅持為台灣基層棒球扎根。

除了教育優先，每年的「課餘活動」已成重光盃傳統，過去曾安排球員搭貓空纜車、木柵動物園半日遊、台北101參訪、欣賞電影《KANO》等，今年別出心裁，邀請小朋友搭乘「大河之戀・皇后號」嬉遊藍色公路，體驗淡水河畔風光。

重光盃首日戰況，嘉義和興對上新竹關西國小，原本取得3：0領先，先發投手李嘉叡投球、守備表現都出色，還與三壘手葉問聯手演出「1-5-3」雙殺守備，但3局下半遭遇亂流，連丟5分陷入落後，不過下個半局立刻反攻，葉問還敲出深遠二壘安打，終場8：6討回勝局，小球員的臉上也終於綻放笑顏。

「我們球隊總是這樣，打擊很好，但不是很穩定，情緒也很起伏。」和興教練洪菘錞苦笑說：「李嘉叡算是我們的主戰投手，但全隊有時候遇到一個失誤就會整個亂掉，搞得自己很緊張，幸好最後打擊有幫忙，跟今天的天氣一樣，雨過天晴。」

功臣葉問不僅貢獻關鍵打點，從三壘移防捕手後也助隊穩住陣腳，鄒族的他名字與中國知名武術家、詠春拳大師葉問同名，一登場就引起觀眾席騷動，洪菘錞說：「他是我們球隊的開心果，很『自然嗨』的小孩子，在場上都是他在『喊聲』、鼓勵隊友，但低潮也很明顯，需要特別照料一下。」

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